Caídos en la orilla con pundonor

No cabía duda, ni siquiera en los peores momentos del encuentro de este domingo, con el marcador muy en contra, de que SilverStorm El Salvador Emerging no se iba a rendir hasta que no llegase el pitido final de la semifinal de la Copa de Oro de la Liga Nacional S23. Y, en efecto, eso fue lo que ocurrió, con un gran intento de remontada que no consiguió fructificar, y que deja un sabor agridulce a los colegiales.

Los primeros minutos fueron una losa con la que los jugadores de Pablo Merchán y Roberto Hernández tuvieron que cargar durante todo el encuentro. Demasiado pesada era, cuando en sólo 15 minutos la UE Santboiana S23 había conseguido conquistar en dos ocasiones la zona de marca vallisoletana, por medio de sendas marcas de su ala Ignasi Rodríguez, la segunda de ellas con transformación incluida.

Ese 0-12 espoleó en un primer intento de reacción a los blanquinegros, pero no conseguían alcanzar con claridad las cercanías de la zona de marca catalana. Sería de hecho el conjunto decano el que golpease de nuevo, con una marca de Pichot, jugador con amplia experiencia en División de Honor, convertida de nuevo por Rodríguez, que servía para ampliar las distancias hasta el 0-19.

La mejor oportunidad del primer tiempo llegó con una buena combinación de la línea de tres cuartos de izquierda a derecha, en la que el oval se le escapó de las manos a Simón cuando encaraba sin oposición la zona de marca. No llegaban los puntos, pero las sensaciones permitían confiar en que el segundo tiempo podía ser el escenario en el que se consiguiese la remontada.

Sin embargo, sólo habían pasado 3 minutos de la reanudación cuando llegaba todo un jarro de agua fría para SilverStorm El Salvador Emerging, que veía como una defensa muy sólida, a causa de varias infracciones, le costaba el ensayo de castigo que disparaba a los catalanes hasta el 0-26.

Pero, como si de una banderilla se tratase, el toro blanquinegro despertó finalmente, y se lanzó sin miedo a nada sobre campo barcelonés, a la busca de los puntos que le permitiesen ir avanzando en busca de la heroica. En primer lugar lo conseguía Jesús Rodríguez con una gran carrera por la derecha, para establecer el 5-26 a falta de más de media hora.

Muchos intentos sobre la defensa de los del Baix Llobregat en los siguientes minutos, aunque sin éxito. Pero, poco a poco, y con gran solidez defensiva, se iban encontrando espacios para avanzar, y en el 62 era Blasco el que, en su novedosa posición de primer centro, se abría el hueco para alcanzar la zona de marca y poner el 10-26.

No cejaron en su empeño ni por un instante los colegiales, en busca de algo que, conforme avanzaban los minutos se antojaba casi un milagro. Con poderío físico y certificando el buen estado de forma del equipo a lo largo de toda la temporada, Sánchez se imponía a la defensa barcelonesa para colocar una nueva marca que colocaba el que sería definitivo 15-26 en el marcador en el minuto 74.

Sin apenas tiempo, los intentos de SilverStorm El Salvador Emerging no dieron fruto, y los colegiales cayeron por primera vez en la temporada como locales, lo que supone que tendrán que conformarse con la disputa, frente a Moyua Goierri, del 3er y 4º puesto de la Liga Nacional S23, tras una campaña en la que han sido el equipo que más puntos (70), victorias (14), puntos (804) y ensayos (124) ha conseguido.

Tras el encuentro, el entrenador de SilverStorm El Salvador Emerging, Roberto Hernández, afirmaba que “nos sentimos triste por haber acabado con un resultado así, pero contento con el carácter mostrado por el equipo. Ha sido un partido en el que un equipo muy joven ha mostrado mucha garra, mucho coraje y muchas ganas, pese a las adversidades con las que nos hemos encontrado”.

Hernández añadía que “nos entristece no llegar a la final, pero esto es deporte, y es difícil. Nos hemos medido a un rival muy fuerte, de mucha calidad, que ha sabido aprovechar nuestros errores y falta de concentración de los primeros minutos, que nos han costado muy caros. Pero me quedo con la reacción de los últimos 35 minutos, aunque nos ha faltado un poco de suerte, que ha plasmado lo que es este equipo”.

FICHA TÉCNICA

XV inicial SilverStorm El Salvador Emerging: Alejandro Rodríguez, Ignacio Mendoza, Rodrigo Pelaz, Manuel Alonso-Villalobos, Ángel de Hoyos, Carlos Maestro, Alonso Téllez, Álvaro Sánchez; Jesús Rodríguez, Saúl Alonso, Jorge Aguado, Diego Blasco, Nacho Vega, Pablo Simón y Alejandro Piña.

También jugaron: Sergio de Castro, Pablo Martínez, Pablo Salio, José María Mozo, Ramón Montes y Mauro Valea.

XV inicial UE Santboiana S23: Julen Lafraya, Hugo Martín, Nil Gabarró, Erik Tomás, Pau Barbero, David Llevot, Sergi Garzón, Jesús Aguilar; Francesc Satoca, Marc Vilar, Ignasi Rodríguez, Roger Vilar, Hugo Pichot, Nicolás Francisquelo y Víctor Rodríguez.

También jugaron: Joel Cañizo, Óscar Lorenzo, Oriol Alicarte, Saba Chigogidze, Álex Sánchez y Kees Broekhoff.

Anotaciones: 0-5 (min. 9) Ensayo de Ignasi Rodríguez. 0-12 (min. 15) Ensayo de Ignasi Rodríguez que pasa Víctor Rodríguez. 0-19 (min. 27) Ensayo de Pichot que pasa Víctor Rodríguez. 0-26 (min. 43) Ensayo de castigo para la UE Santboiana S23. 5-26 (min. 47) Ensayo de Jesús Rodríguez. 10-26 (min. 65) Ensayo de Blasco. 15-26 (min. 74) Ensayo de Sánchez.

Árbitro: Sr. Alcalde (comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Llevot y Chigogidze por parte de la UE Santboiana S23.

Incidencias: Partido disputado en el campo 2 de Pepe Rojo.

