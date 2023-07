El recuerdo a Cantatore que evoca tiempos mejores a la afición del Pucela: “Quiero ser como él”

La afición del Real Valladolid se encuentra ávida de alegrías desde hace mucho tiempo. En los últimos lustros se ha tenido que conformar con celebrar ascensos, que conllevan el disgusto de un descenso pasado. Por eso, son muchos los aficionados que añoran tiempos pasados como los de don Vicente Cantatore como entrenador. Tiempos de ilusión, de unión y de pensar en grande. De aquella época (mediados de los 90), en la memoria se encuentra Álvaro Gutiérrez, un centrocampista uruguayo que destacó por su calidad y garra. Ahora hace labores de entrenador, y ha dejado claro que intenta ser el alumno aventajado del mítico técnico chileno.

Cantatore y Gutiérrez coincidieron en Zorrilla durante casi dos temporadas, pero fueron suficientes para dejar huella en el charrúa, que hoy ve en don Vicente su camino a seguir y así lo ha demostrado en su última rueda de prensa donde ha tenido un recuerdo y un agradecimiento para el chileno. Gutiérrez es el actual entrenador del Nacional de Uruguay. El pasado fin de semana perdió en Liga por 3-0 frente al Liverpool y ayer disputaba la Copa Libertadores, la Champions de América del Sur, y ganó por 1-0 al Metropolitanos de Venezuela consiguiendo el pase para la siguiente fase.

Sorprendentemente alineó al mismo equipo que en la derrota pasada, algo que sorprendió a los periodistas, y es aquí cuando Álvaro recordó su pasado en Valladolid. “Yo cuando era jugador de fútbol tuve un técnico que es al que me quiero parecer, que se llamaba Vicente Cantatore, que jugando en el Valladolid fuimos a jugar contra el Barcelona y perdimos 6-1. Cuando llegamos al vestuario y pensamos que nos iba a reprochar la derrota, nos dijo ‘qué baile nos pegaron’, vénganse arriba porque ustedes no se han podido olvidar de jugar al fútbol. Les daré una nueva oportunidad”, ha comentado en rueda de prensa. Después de esa oportunidad, el chileno volvió a poner en el once titular a los mismos jugadores, no hico cambios. El Pucela ganó tres partidos consecutivos y se clasificó para la UEFA.

Un mensaje que se ha hecho viral en las redes entre los aficionados blanquivioleta y que ha servido para reinvidicar un pasado glorioso. Son muchos los hinchas que ven en Álvaro Gutiérrez el sustituto perfecto de Cantatore y que podría devolver la ilusión perdida en los últimos años, después del descenso consumado por Pezzolano, técnico elegido por Ronaldo que ha vuelto a contar con él para esta nueva temporada en Segunda.

