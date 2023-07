El joven al que le ha caído un árbol en el coche mientras estaba dentro: "Fueron unos minutos de tensión, sólo pensaba en salir"

Un joven de 22 años llamado Marcos Encinar Sánchez ha vivido el pasado jueves por la noche una situación surrealista. Era poco más tarde de las 21:00 horas y se encontraba en su vehículo esperando a su novia en la puerta de la residencia Alfonso VIII de Valladolid; ubicada en la calle Real de Burgos, número 2.

De repente, empezó a escuchar "crujidos muy pequeños" hasta que sonó uno "muy grande" que terminó con la caída de un árbol de grandes dimensiones en su coche. Así es como relata los minutos vividos a El Español- Noticias de Castilla y León.

Pese a que se encontraba dentro del vehículo, el joven abulense no sufrió ningún tipo de daño, aunque sí un gran susto. "No sabía cómo reaccionar, lo primero que pensé fue en salir del coche y llamar a la Policía. Fueron unos minutos de tensión", afirma. Pero hacerlo no era tarea fácil porque el árbol había caído de lleno en su coche. Para ello, tuvo que abrir la puerta "con bastante fuerza" y, una vez estaba fuera, vio lo que había sucedido: "Me quedé impresionado" .

El retrovisor roto del vehículo

Un árbol que pertenece a la Universidad de Valladolid y que, al parecer, se ha desplomado por la humedad que había en el suelo. Por ahora, está a la espera de saber qué solución le dan. Ayer habló con la vicerrectora y le dijeron que, en breves, le darán una alternativa."Yo creo que no va a haber problema. El coche tiene solución", asegura.

La luna está rota, el retrovisor se rompió cuando los bomberos llegaron a sacar el coche de la zona y también tiene abolladuras y rayones. Asimismo, había dos más en la misma calle, pero cree que "no les ha pasado nada" ya que el árbol "ha caído de lleno" en el del joven de 22 años.

"Quién iba a pensar que se te va a caer un árbol encima, es una situación surrealista", expresa Marcos con voz aliviada tras vivir uno de los grandes sustos de su vida del que, por suerte, ha podido salir sin ningún daño.

El árbol caído sobre un coche en Valladolid Policía de Valladolid

