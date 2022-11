El entrenador del Burgos y su viral explicación sobre qué es jugar bien al fútbol: "No te equivoques"

Noticias relacionadas El portero del Burgos CF José Antonio Caro, a 61 minutos del récord de imbatibilidad de Abel Resino

¿Qué es jugar bien al fútbol? Una pregunta con respuestas infinitas pero que el entrenador del Burgos CF, Julián Calero, tiene muy claro. Así lo hizo saber en la sala de prensa tras ganar por 0-2 en el campo de la UD Las Palmas y colocarse líderes de la Segunda División. Y es que los burgaleses fueron cuestionados por un juego quizá poco bonito, pero para que el mister tiene claro que es "jugar bien".

"Voy a intentar explicarlo como se lo haría a mi hijo", comenzaba su intervención, lo que ya hacía prever que no iba a dejar indiferente a nadie. Calero aclaró que "jugar bonito es jugar bien con balón", y ejemplificó esto en "hacer una cabriola o un caño". "Eso es jugar bonito, incluso asociarse", añadió.

En el otro lado de la balanza puntualizó que el fútbol tiene "cuatro fases": "La de ataque, la de defensa, qué haces cuando pierdes el balón y qué haces cuando lo recuperas". En este sentido, remarcó que si estas cosas "las haces muy bien" y el equipo "hace lo mismo" en las cuatro fases, "juegas ben al fútbol". Algo que si le unes que tengas "mucha capacidad técnica, jugarás bien y bonito".

Sin embargo, Calero pide "cuidado" con no confundir "estar en una fase y jugar bien y hacer dos años" con "jugar bien" en términos generales. "Son opiniones, yo doy la mía y quiero que mi equipo juegue bien al fútbol de esta manera", ha reseñado, al mismo tiempo que ha aclarado que eso "no quiere decir" que no sean capaces de "asociarnos, hacer goles, 1 vs 1, superioridades numéricas o atacar a la espalda", ya que son un equipo que "intenta" todo eso.

"También sabemos nuestras condiciones y nos ajustamos a ellas para sacarle el mejor rendimiento", ha añadido. Asimismo, el entrenador del Burgos FC ha explicado que hay que ser "muy listo en la vida": "Sácale rendimiento a lo que tienes, no te equivoques, no quieras ser quien no eres, no hagas un personaje que no es el tuyo. Haz el que te corresponde. En el Burgos el que viene sabe lo que hay, que es trabajo, esfuerzo y compromiso", ha sentenciado.

