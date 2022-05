Con la mirada puesta en Eibar pero con la cabeza en Ibiza

Dos partidos. Eso es lo que le queda al Real Valladolid para conseguir el sueño del ascenso directo a Primera División. Sin embargo, las opciones no solo pasan por los encuentros de los de Pacheta. La mirada también tiene que estar puesta en Eibar, ya que para que los blanquivioletas consigan la machada, los azulgranas tienen que pinchar en uno de sus dos partidos.

Ahora bien, la cabeza tiene que estar puesta en Ibiza, ya que no ganar implicaría al 99% de las opciones perder todas las posibilidades. Si los de Pacheta no quieren repetir lo ocurrido ante la Real Sociedad B no pueden despistarse y cumplir primero su parte, luego ya fijarse en otros campos.

El Real Valladolid se enfrenta este sábado a los pupilos de Paco Jémez, un conjunto que ya consiguió rascar un punto en el Estadio José Zorrilla en la primera vuelta pero con Juan Carlos Carcedo liderando el banquillo azul. En aquel partido los blanquivioletas fueron un auténtico vendaval, fue de esos encuentros que se juegan 100 veces y se ganan 99, pero la falta de puntería condenó a los pucelanos que en el minuto 81 vieron como un gol de Christian Herrera les privó de dos puntos que hoy colocaría a los vallisoletanos en puestos de ascenso directo.

Esta vez el enfrentamiento llega con el Ibiza sin jugarse nada, pero la personalidad de Jémez invita a pensar que no regalarán ni un gol, por lo que el Pucela tendrá que estar muy pendiente para no despistarse y seguir metiendo presión al Eibar.

Un Eibar que recibirá en Ipurúa al C.D. Tenerife, que la semana pasada certificó su presencia en los play-off de ascenso y que tiene en juego todavía la cuarta plaza. Algo que invita a pensar a los aficionados vallisoletanos a tener esperanzas de cara a que este sea el partido donde los de Garitano no consigan los tres puntos, ya que la última jornada se enfrentarán ante un Alcorcón ya descendido, colista y con la mente puesta en las vacaciones.

En definitiva, una jornada clave para el Real Valladolid que todavía mantiene la ilusión de conseguir algo que tras el partido ante el filial de la Real Sociedad parecía imposible. Con la mirada puesta en Eibar pero con la cabeza en Ibiza.

