Carcajadas, Alejandro Sanz y el ascenso del Pucela

“Traigo la camiseta del Pucela porque he venido a hablar de lo que habla todo el mundo, del Real Valladolid. Está jugándose ascender a Primera pero la noticia está en que a ti no te interesa pero a Alejandro Sanz sí. Si el Valladolid juega la promoción, Alejandro no puede tocar”, ha asegurado Álex Clavero en ‘El Francotirarock’ de Rock FM.

Todo a la espera de las dos últimas jornadas de Liga en la Segunda División del Fútbol Español y de decidir si el equipo de Pacheta consigue el ascenso directo o no. En caso de jugar Playoff coincidiría en el tiempo con el concierto de Alejandro Sanz el próximo 18 de junio. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ya ha señalado que en caso de que este hecho se produzca el concierto se irá a mediados de julio.

“No va a poder tocar, seguramente”, ha añadido el monologuista vallisoletano ante la mirada y las carcajadas de todo su equipo durante el transcurso del programa radiofónico. “Si no ganas jugando el Playoff es un marronazo cojonudo”, asegura.

“No soy Alejandro Sanz pero si el Pucela no asciende me voy a quedar con el corazón partío por el partido. Estoy contento con esta situación porque el Real Valladolid ha conseguido lo que no ha conseguido ni el Real Madrid ni el Barça, estoy hablando en Rock Fm de Alejandro Sanz”, ha añadido Clavero.

El humorista ha continuado con un “para una vez que se iba a llenar el estadio José Zorrilla…” continuando con “tenemos muchas ganas, los de Valladolid, de ver en el estadio a alguien levantando una copa" y ha señalado que “más con Ronaldo como presidente” que “ha levantado todas, las de ganar y las de beber”.

“Espero que pueda haber concierto, que el Pucela suba, por supuesto, y directamente y que pueda haber concierto en el Nuevo Estadio José Zorrilla porque el antiguo se llamaba Alejandro Sanz”, ha finalizado con las carcajadas como telón de fondo.

MONÓLOGO COMPLETO DE ÁLEX CLAVERO

Sigue los temas que te interesan