Una goleada para seguir soñando

La familia del Real Valladolid volvió a saborear el dulce triunfo en Zorrilla al superar 4-1 al CD Lugo. Los locales hicieron bueno el tempranero gol de Óscar Plano, afianzaron la defensa, y se desataron en un segundo acto contundente de cara a puerta. Un choque marcado por el acierto de cara a portería ya que el Pucela tiró cuatro entre los tres palos, y los cuatro subieron al marcador.

La alegría tardó poco en inundar las gradas del templo blanquivioleta. No fue completa, porque la gran combinación entre Plano y Monchu al borde del área, que acabó con el madrileño batiendo por bajo, dejó la mala noticia de la lesión del atacante. No obstante, el tanto valió para poner a los castellanos por delante en el minuto 9 y a partir de ahí se supo congelar el partido, en una tarde fría pero soleada en Valladolid, y hacer que pasaran pocas cosas sobre el verde. De hecho, el equipo gallego no amenzaó la meta de Masip en todo el primer acto, más allá de un cabezazo de Sebas que se fue fuera, y tampoco el Pucela logró hacer daño exceptuando una falta en el pico del área que botó Nacho y la defensa envió a córner, y una internada de Anuar al filo del descanso que desembocó en otro saque de esquina que sofocó la zaga lucense.

Sin conceder atrás

En el segundo acto lo más llamativo fue el despertar goleador del equipo. Sin embargo, si se profundiza, es posible que lo más destacable fuese que el Real Valladolid concedió el primer tiro a puerta en el minuto 81, y tuvo que ser de penalti en lo que a la postre fue el gol del CD Lugo.

Antes de eso, en el 60', Weissman amplió la renta al culminar una jugada que empezó con recuperación de Anuar, contra lanzada por Aguado, y el delantero recibió en el área para recortar a su marca y ponerla a un lado.

Ya con el partido roto a favor del Real Valladolid, y el equipo de Rubén Albés lanzado en ataque, llegó el 3-0 después de que Plata pusiera un bonito centro para Anuar en el segundo palo y el canterano controlase, pusiera pausa, y ajustase el balón lejos del alcance del portero. Tras eso llegó la pena máxima en contra, a instancias del VAR, y el definitivo 4-1 también desde los once metros provocado por Nacho y transformado por Sergio León.

Con 64 puntos tras esta jornada 34 los de Pacheta duermen en zona de ascenso directo a la espera de lo que haga mañana la UD Almería. En cualquier caso, quedan ocho partidos para la conclusión de la fase regular y el siguiente será el que lleve a los vallisoletanos a tierras andaluzas para medirse al Málaga, sábado 9 de abril a partir de las 18.15 horas.

Ficha técnica:

(4) Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Janko, min. 58), Kiko Olivas, Joaquín, Nacho; Monchu, Roque Mesa (Plata, min. 58), Aguado; Plano (Anuar, min. 12), Toni (Iván Sánchez, min. 74), Weissman (Sergio León, min. 74)

(1) CD Lugo: Óscar; Ricard, Alberto, X. Torres (García Tena, min. 74), Canella; Clavería, Pita, Señe (Juanpe, min. 61); Sebas, Carrillo (Iriome, min. 61), Chris Ramos (Barreiro, min. 61)

Goles: 1-0, Óscar Plano, min. 9. 2-0, Weissman, min. 60. 3-0, Anuar, min. 76. 3-1, Barreiro (p), min. 82. 4-1, Sergio León (p), min. 84.

Árbitro: González Esteban (C.T. vasco) amonestó con cartulina amarilla a los visitantes X. Torres, Alberto, Clavería, Juanpe; y a los locales Roque Mesa, Luis Pérez, Joaquín, Anuar

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 en LaLiga SmartBank disputado en el Estadio José Zorrilla el sábado 2 de abril de 2022 a partir de las 16.00 horas, ante 13.516 espectadores