El Caja Rural Aula Valladolid se atasca ante el Atlético Guardés

El Caja Rural Aula Valladolid fue incapaz de volver a tocar las mismas teclas que le llevaron a imponerse el pasado sábado al Mecalia Atlético Guardés. Esta vez, en las semifinales de la Summer BAG, el triunfo fue para las gallegas (22-30). Las de Miguel Ángel Peñas se vieron lastradas por un exceso de pérdidas en ataque y muchos fallos en la última decisión de la primera oleada. Pero no todo fueron malas noticias en la derrota blanquiazul. Alicia Robles tuvo grandes momentos en la portería, mientras que Irene Botella se destapó como una central muy eficaz

A las vallisoletanas les costó entrar en el partido. Tanto, que el primer gol de las blanquiazules no llegó hasta pasado el minuto 5, cuando Elba Álvarez convirtió el primer siete metros del encuentro (1-2). A las vallisoletanas les costaba correr y no encontraban la manera de cerrar sus propios huecos en defensa ante las gallegas, que sí lograron imprimir velocidad a sus contraataques en primera y segunda oleada. El Mecalia Atlético Guardés no se despegaba en el marcador, pero sí dominaba el choque.

Hasta que las blanquiazules encontraron la clave ofensiva del equipo gallego. Dos robos de la defensa vallisoletana y dos goles consecutivos de Inoa Lucio pusieron el empate en el marcador (4-4, min.9). Y la primera línea del Mecalia Atlético Guardés empezó a fallar mientras el encuentro se convertía en una carrera de velocidad, con los dos equipos tratando de mover el balón rapidísimo para sorprender a la defensa rival. Con dos equipos casi replicándose sobre la pista, se llegó al ecuador de la primera mitad con una ventaja de dos goles para las gallegas (5-7). Ventaja que estaba asentada sobre los hombros de Marisol Carratú, que cerró su portería ante los lanzamientos de María O’Mullony y de Jimena Laguna.

A pesar de que dominaba el marcador, Abel González decidió pedir un tiempo muerto para intentar minimizar las pérdidas de su equipo, que lastraban su juego ofensivo. Miguel Ángel Peñas también decidió hacer cambios, con la inclusión de Teresa Álvarez, que desplazó a Elba hacia el lateral izquierdo. Los cambios en uno y otro equipo no cambiaron el partido, en el que el Mecalia Atlético Guardés seguía dominando con una ventaja que se estiraba hasta los cuatro goles (9-13, min. 26). Por si fuera poco, en el peor momento de las vallisoletanas llegó la exclusión de Caterina Benedetti, que impulsó a las gallegas hasta la máxima diferencia al descanso (10-15).

Las vallisoletanas mejoraron en defensa tras el paso por los vestuarios. Eso les permitió correr, pero no acercarse en el marcador, ya que cometieron demasiados errores en la primera oleada. Y eso te condena ante un equipo de la categoría del Guardés. Las gallegas supieron aprovechar cada rendija que asomaba en la defensa blanquiazul para seguir liderando un partido que seguía manteniendo un ritmo alto (14-19, min. 40).

Sobre todo porque Patricia Lima seguía brillando a un gran nivel. La lateral demostró que este año está dispuesta a marcar las diferencias en la Liga Guerreras Iberdrola. Al final el partido y el pase a la final se lo llevó el Mecalia Atlético Guardés (22-30).

El Caja Rural Aula Valladolid jugará mañana a las 11:00 el partido por el tercer y cuarto puesto ante el Benfica. Las portuguesas cayeron en la primera semifinal ante el Bera Bera, que se enfrentará al Mecalia Atlético Guardés en la final a partir de las 13:30.

FICHA TÉCNICA

22 Caja Rural Aula Valladolid: Carmen Sanz (portera, 2 paradas), Elba Álvarez (5), Jimena Laguna (1), María O’Mullony (3), Irene Botella (5), Inoa Lucio (3) y Amaia G. De Garibay (2) - siete inicial- Laura Garnacho (portera, 1 parada), Fiorella Corimberto (-), Lydia Blanco (-), Caterina Benedetti (2), Alicia Robles (portera, 7 paradas), Teresa Álvarez (-), Laura Bazco (-) y Savina Bergara (1)

30 Mecalia Atlético Guardés: Marisol Carratú (portera, 8 paradas), Cristina Cifuentes (1), Patricia Lima (7), Elena Amores (3), Carla Gómez (3), Julia Nuez (4), Daniela Moreno (4) -siete inicial- África Sempere (3), Sandra Santiago (-), Giselle Menéndez (-), Míriam Sempere (portera, 3 paradas), María Sancha (3), Yaiza Alonso (-) y Aroa Fernández (2).

Parciales cada 5 minutos: 0-2, 4-4, 5-7, 7-9, 9-12, 10-15 (descanso), 13-17, 14-19, 16-22, 17-24, 19-28 y 22-30.

Árbitros: Antonio Martín Franco y Rubén Merino. Excluyeron a Caterina Bendetti para el Caja Rural Aula Valladolid; y a Patricia Lima y Julia Nuez por el Mecalia Atlético Guardés.

Incidencias: Segunda semifinal de la Summer BAG que se juega en el Polideportivo Municipal de Villacelama (León).

