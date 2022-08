Antonio Resines llena Palencia de ilusión en el comienzo de las Fiestas de San Antolín

Palencia ya está de fiesta y de Fiestas, las de San Antolín, que han dado el pistoletazo de salida perfecto a días en los que la diversión esta asegurada. El programa de actividades ha arrancado este viernes, 26 de agosto, y se alargará hasta el próximo 4 de septiembre.

El Pregón Popular se ha convertido en uno de los más multitudinarios de los últimos años, han señalado fuentes del consistorio pucelano. El acto se ha desarrollado con absoluta normalidad, con la presencia del popular actor Antonio Resines, que ha pronunciado un discurso emotivo, destacando todas las bondades de Palencia.

“Viva las peñas. Soy Antonio Resines, actor y no soy palentino. Lo digo porque no habiendo nacido por estos lares he sido elegido para dar el pregón en este gran lugar, lo que me hace sentir doblemente orgulloso”, ha afirmado el actor, que ha agradecido la elección al alcalde, Mario Simón.

Resines ha gritado eso de “¡Viva San Antolín!” en un discurso corto pero emotivo que ha dado el pistoletazo de salida a unas fiestas únicas en nuestra Comunidad. “A divertirse, a disfrutar de estas fiestas respetando a todo el mundo”, ha añadido.

Mario Simón, primer edil y desde el balcón, ha valorado la gran cantidad de gente que había en la Plaza Mayor y ha agradecido a todos los que han trabajado por “las mejores fiestas tras dos años” porque “Palencia se lo merece.

