Buen punto de partida del Atlético Valladolid en su doble amistoso en Cangas

El Recoletas Atlético Valladolid ha iniciado sus amistosos de preparación en esta pretemporada 2022-23. Y lo ha hecho frente a dos equipos que serán duros competidores en la próxima Liga Asobal, Frigoríficos del Morrazo y Bathco Torrelavega, en cita que ha tenido lugar en el Pabellón Municipal O Gatañal de Cangas.

En el primero de los dos encuentros jugados con dos tiempos de 20 minutos cada uno, y frente a los anfitriones del Frigoríficos del Morrazo dirigidos por Nacho Moyano, los gladiadores azules dieron su mejor versión con una buena puesta en escena defensiva. Dominaron el primer periodo gracias a las paradas de Yeray Lamariano y la buena labor de Dimitrioski desde el extremo izquierdo, yéndose con ventaja al descanso de dos goles, 13-15.

En la segunda mitad, los gladiadores azules mantuvieron su buena línea y también aumentaron la renta a seis, sometiendo finalmente por 22-24 a un oponente que nunca se rindió. Los mejores goleadores del cuadro de Pisonero en este encuentro fueron Dime Dimitrioski con 7 tantos, seguido por Miguel Martínez y Nicolo D´Antino con 6 cada uno.

En el segundo compromiso, el Recoletas notó el desgaste físico ante un rival más fresco. A pesar de ello, los pucelanos se adelantaban de dos tantos al paso por el minuto 12, 9-7. Pero con el discurrir del tiempo, a la escuadra de Pisonero le costaba aguantar el alto ritmo rival, que conseguía empatar a 9 y después llegar al intermedio con dos tantos de renta, 12-14.

Los cántabros rentabilizaron esa ventaja y en los segundos veinte minutos no cedieron a pesar de la buena respuesta de Lamariano en portería y de Basualdo desde el lateral derecho. Con ello, el entrenador Pisonero hubo de pedir tiempo muerto con el partido cuesta arriba, 20-24, y 9 minutos jugar. Los de Javi Campo llegaron a irse de seis, pero un parcial de 0-3 del Recoletas redujo la distancia hasta el 26-29 final. Los máximos anotadores del conjunto vallisoletano en este choque fueron Mauricio Basualdo con 5, seguido por D´Antino, Dimitrioski, Dimitrievski y Miguel Martínez con 4 cada uno.

El entrenador del Recoletas, David Pisonero, valoraba la actuación de sus pupilos en este primer test doble de preparación “dos partidos muy distintos marcados por el rendimiento físico. Buen primer partido contra Cangas, intensos y bien físicamente, con momentos buenos de acierto y donde no hemos tenido excesivas rotaciones y se ha notado con el paso del partido. En el segundo hemos empezado muy bien pero luego nos han superado con su rotación, nos han pasado en ritmo por encima y nos ha costado volver a coger el hilo, pero el equipo ha dado la cara. Hemos conseguido una de las victorias, anecdótica, ante dos buenos equipos, pero lo más importante son las sensaciones y físicamente vamos mejorando y tácticamente nos queda muchísimo porque con las incorporaciones empezamos otra vez de cero aunque nos vale como punto de partida”, ha señalado el técnico, que hoy no ha podido contar con algunas piezas importantes como Miguel Camino, César Pérez, Henrique Petter o José De Toledo más Tarcisio Freitas, que viajó pero no pudo jugar.

