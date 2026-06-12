La UEMC y el Ayuntamiento convierten Valladolid en punto de encuentro entre ciencia y balonmano

El profesor e investigador de la UEMC y coordinador de la actividad, Nacho González; el vicerrector de Política Científica e Internacionalización de la UEMC, Juan Martín Hernández; la concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez y el técnico de balonmano Dani Gordo, durante la presentación de la iniciativa

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes, celebrarán los próximos 17 y 18 de junio la jornada 'Ciencia en Juego. Balonmano: del conocimiento a la pista'.

Se trata de una iniciativa que reunirá a entrenadores, investigadores, estudiantes y profesionales del deporte para acercar el conocimiento científico a la práctica deportiva y al entrenamiento de alto nivel.

La actividad está enmarcada en la programación de 'Valladolid, Ciudad del Deporte 2026' y cuenta con la colaboración y el aval de la Federación de Balonmano de Castilla y León.

La iniciativa combinará sesiones de análisis y reflexión con propuestas prácticas dirigidas a profesionales y aficionados interesados en la evolución del balonmano moderno.

Evidencia científica y experiencia profesional

La jornada ha sido presentada este viernes por el vicerrector de Política Científica e Internacionalización de la UEMC, Juan Martín Hernández junto a la concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez.

También por el profesor e investigador de la UEMC y coordinador de la actividad, Nacho González; y el técnico de balonmano Dani Gordo.

El objetivo del encuentro es mostrar cómo la evidencia científica y la experiencia profesional están transformando ámbitos como la prevención de lesiones, la preparación física, la planificación de cargas o la toma de decisiones técnico-tácticas en el balonmano contemporáneo.

La primera jornada, que se celebrará el 17 de junio, a partir de las 17 horas en el Campus UEMC, estará centrada en el análisis científico del rendimiento en balonmano.

El programa comenzará con la intervención del profesor e investigador de la UEMC Sergio Maroto, quien abordará las principales estrategias de prevención de lesiones en este deporte.

Posteriormente, Nacho González analizará las demandas físicas específicas del balonmano y las claves para su integración dentro de los procesos de entrenamiento.

La sesión concluirá con una sesión práctica sobre periodización táctica y planificación de tareas en otros deportes, a cargo de Saúl Peñín, coordinador del Departamento de Metodología del Real Valladolid Club de Fútbol.

La actividad finalizará con un coloquio abierto para el intercambio de experiencias, metodologías y aplicaciones prácticas entre los asistentes.

La aplicación real

El 18 de junio la actividad se trasladará al Polideportivo Huerta del Rey con un clinic práctico que permitirá observar sobre la pista la aplicación real de los conceptos abordados durante la jornada académica.

Esta sesión, que comenzará a las 17 horas, estará dirigida por dos referentes del balonmano profesional.

Por un lado, Dani Gordo, entrenador con una amplia carrera al frente de diversos equipos y selecciones internacionales, compartirá metodologías y propuestas de entrenamiento utilizadas en clubes y combinados nacionales.

Por otro, Raúl González, actual seleccionador nacional de Serbia y uno de los técnicos españoles con mayor reconocimiento internacional, mostrará diferentes planteamientos técnico-tácticos aplicados al alto rendimiento.

La iniciativa está dirigida a entrenadores, preparadores físicos, jugadores, estudiantes y graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como a cualquier profesional vinculado al entrenamiento, la preparación física y el rendimiento deportivo. La asistencia será gratuita previa inscripción.

Con 'Ciencia en Juego. Balonmano: del conocimiento a la pista', la UEMC, la Fundación Municipal de Deportes y la Federación de Balonmano de Castilla y León refuerzan su compromiso con la formación continua, la innovación aplicada al deporte y la transferencia de conocimiento.

Y acercan a estudiantes y profesionales las metodologías y avances que están marcando la evolución del balonmano y del entrenamiento deportivo en el siglo XXI.