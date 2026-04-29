Cuando el pulso de la redacción late en el campus: Corazzini y la UEMC llevan el periodismo real a los estudiantes

El profesor de la UEMC Miguel Ángel Díaz y la periodista Carmen Corazzini durante la 'masterclass' de este martes en el plató de cine y televisión de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

El plató de cine y televisión de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha brillado con luz propia este martes.

El espacio, lejos de parecer una instalación universitaria, se ha convertido en un auténtico estudio de televisión profesional.

Allí, ante un auditorio lleno de estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Criminología, la prestigiosa periodista Carmen Corazzini ha impartido una masterclass memorable que ha sido un puente directo entre las aulas y la redacción real.

Este tipo de iniciativas no son nuevas en la UEMC, que se ha consolidado como un auténtico referente en la formación práctica de los futuros comunicadores.

Más allá de los contenidos teóricos habituales en cualquier plan de estudios, la institución ha apostado de forma decidida por acercar a sus alumnos la realidad cotidiana de la profesión a través de experiencias directas y entornos simulados de alta calidad.

Este compromiso se materializa en iniciativas que convierten las aulas en auténticos espacios profesionales, permitiendo a los estudiantes vivir en primera persona los ritmos, presiones y satisfacciones de un plató o una redacción real.

De esta manera, la UEMC no solo enseña la profesión, sino que la hace tangible, reduciendo la brecha entre la universidad y el mercado laboral.

Un "contacto directo"

La propia Carmen Corazzini destaca, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la importancia de este tipo de iniciativas. "Me encanta estar cerca de los alumnos. Cuando yo fui alumna y venían profesionales explicarnos su experiencia laboral era siempre muy enriquecedor", apunta.

Y hace hincapié en que "después de la universidad se siente cierto vértigo". "Es necesario tener contacto directo con profesionales para que te puedan orientar o simplemente te acerquen la profesión a lo que ya no es solo teoría sino acción real", asegura.

La iniciativa ha sido impulsada con entusiasmo por el profesorado de los diferentes grados, con el profesor de Periodismo Miguel Ángel Díaz a la cabeza.

Este docente, que ha sido el encargado de conducir la masterclass en el plató de la UEMC, recuerda, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, cómo surgióel proyecto.

"Se hizo una labor de producción por parte de compañeros de otros departamentos y surgió la posibilidad de impartir la masterclass hace cosa de dos o tres meses y desde el primer momento se nos trasladó la idea a varios profesores", relata.

Un perfil multidisciplinar

La elección de Corazzini no fue casual. "Nos pusimos en contacto con ella porque tiene un perfil que nos gusta mucho. No solo es su década de trayectoria en televisión sino que también es muy apasionada del cine y ha desarrollado su carrera como escritora de true crime", apunta.

Y hace hincapié en que, desde un primer momento, supieron que ese perfil multidisciplinar podía "enganchar" a alumnos de diferentes grados. "Abarca diferentes facetas que entendíamos que les podían motivar", explica Díaz.

Carmen aceptó de inmediato y la agenda se cerró para este martes a las 13:00 horas. Durante más de una hora, la periodista ha desglosado con generosidad y cercanía los entresijos de su profesión.

En la parte periodística, los alumnos descubrieron cómo se construye una escaleta, cómo se afrontan imprevistos y cambios de última hora, la coordinación de equipos en un programa en directo, ya sea diario o semanal, y la importancia de las habilidades blandas.

"Hemos hablado de los entresijos de una redacción, cómo enfrentarnos a un directo en televisión, cómo manejar la información, esa línea que hay entre empatía y opinión y la dificultad que tiene hoy en día el periodismo", detalla Corazzini.

Dar "un plus extra"

La presentadora hace hincapié en que el periodista "hoy tiene más valor que nunca porque tiene que contextualizar las noticias, ya no solo ser el primero en contarlas". "También he querido animarles un poquito, que vean que las cosas no están tan mal como parece", comenta con una sonrisa.

El rector de la UEMC, David García, la periodista Carmen Corazzini y el profesor de Periodismo Miguel Ángel Díaz, antes del inicio de la masterclass

El segundo gran bloque se centró en la creación de contenido de ficción y true crime. "El crimen es un tema muy delicado porque a veces hay temas muy técnicos que requieren tener un conocimiento previo. Manejar un área específica te facilita mucho trabajo", afirma.

Corazzini apunta que en los últimos años ha evolucionado la forma de tratar los crímenes, desde el primer gran caso mediático con el de las niñas de Alcàsser hasta hoy en día, con "más delicadeza y empatía y cuidando más a las víctimas y sus familiares".

También ha abordado aspectos más creativos: cómo afrontar el síndrome del folio en blanco, cuáles son las fuentes de inspiración y cómo conectar con la audiencia. El profesor Miguel Ángel Díaz subraya el valor de este enfoque polivalente.

"Nosotros tratamos de enseñar que ahora mismo el profesional no solo se tiene que dedicar a una única tarea sino que debe tener un perfil polivalente. Tenemos que dar ese plus extra", señala.

Un plató de vanguardia

El plató donde se ha celebrado la masterclass es uno de los grandes orgullos de la UEMC. "Es uno de nuestros centros de operaciones y el pasado verano hicimos una importante inversión", destaca.

En concreto, comenta que han actualizado todo el equipo de cámaras con cámaras 4K, han reforzado el sistema de iluminación y han adquirido un teleprónter nuevo que se puede manejar desde un mando a distancia que tiene el propio presentador.

Miguel Ángel Díaz y Carmen Corazzini

Este profesor se muestra muy orgulloso de la forma en que esta moderna instalación acerca a los estudiantes al mundo real.

"Los alumnos que hacen prácticas en televisión nos dicen siempre al volver que el plató de la UEMC no tiene nada que envidiar a un plató profesional. Estamos muy orgullosos de que todo el equipamiento técnico está lo más actualizado posible", afirma.

Esta moderna instalación es el corazón de una estrategia educativa que busca eliminar la distancia entre el aprendizaje teórico y la aplicación práctica, permitiendo a los alumnos experimentar de manera directa las dinámicas reales de su futura profesión.

El contacto con la realidad

La masterclass de este martes se enmarca en una estrategia más amplia de los tres grados, que caminan de la mano. "Estamos en el proceso de implantación de nuevos planes de estudio y hay algunas asignaturas que son comunes", explica Díaz.

Visitas a los estudios de Atresmedia y Mediaset en Madrid, grandes iniciativas anuales conjuntas, jornadas de puertas abiertas y encuentros recientes como el del ganador del Premio Delibes, Íñigo Domínguez, demuestran ese compromiso constante.

"Este tipo de iniciativas les permiten ver que lo que enseñamos en las aulas no es una teoría ni algo etéreo sino que es una realidad. Además, ayudan a los estudiantes a salir al mercado laboral de otra forma", señala.

Y hace hincapié en la importancia de que desde la universidad se dote a los alumnos "de todas las herramientas posibles para que, al atravesar el puente de la universidad a la empresa, no se tambaleen y tengan los cimientos lo más sólidos posibles".

De esta forma, la UEMC se posiciona como un referente en la formación comunicativa, apostando por un modelo que integra estas vivencias profesionales para que los graduados estén listos para trabajar de forma solvente desde el primer día en cualquier redacción o estudio.

Cuando los focos se han apagado en el plató de vanguardia de la UEMC, los estudiantes han salido con la certeza renovada de que el periodismo del siglo XXI no se aprende solo entre páginas, se vive, se siente y se construye con manos expertas que guían el camino.

La UEMC sigue demostrando que su compromiso no es solo formar titulados, sino forjar comunicadores completos, flexibles y preparados para brillar en un mundo que cambia a cada segundo. En Valladolid, el futuro del periodismo ya tiene nombre y plató propio.