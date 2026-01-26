Cuando las piezas de Lego® hablan del alma: un innovador programa revoluciona la psicología en la UEMC

Las coordinadoras del programa, Pilar González y Sonia Garrote, con las piezas de Lego® utilizadas durante el desarrollo del BIP en la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Un puñado de piezas de Lego® de colores se convierte en espejo del alma. Un grupo de estudiantes de Portugal, Polonia, Italia y España toman bloques y, con las manos, construyen sus miedos, fortalezas y sueños. Lo que parece un juego infantil es una herramienta científica revolucionaria que desbloquea emociones, fortalece vínculos y transforma la forma de entender la mente humana.

Este emocionante viaje lleva el nombre de 'Psicología en bloques: innovación con Lego® Serious Play®', un Programa Intensivo Combinado (BIP) financiado con fondos europeos del programa Erasmus+ y desarrollado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid durante este mes de enero. Coordinado por las apasionadas docentes Sonia Garrote y Pilar González, ha combinado seminarios virtuales con jornadas presenciales intensas donde las construcciones hablan más que las palabras.

Con raíces en el constructivismo, la psicología positiva y la cognición corporizada, Lego® Serious Play® crea un espacio de seguridad absoluta donde todas las voces valen igual. Los participantes han explorado sus aplicaciones mediante talleres vibrantes: escapes rooms con bloques, dinámicas de roles, creatividad desatada y hasta un toque de Minecraft. El resultado: un grupo multicultural más unido, mentes abiertas y la certeza de que esta metodología lúdica tiene un futuro brillante en la psicología.

Las coordinadoras del proyecto, Sonia Garrote y Pilar González, atienden a EL ESPAÑOL para explicar las claves de un proyecto que califican como "altamente enriquecedor" y el origen de la idea de aplicar esta innovadora metodología a la psicología. Garrote apunta, que, como directora de la Unidad de Innovación Docente y Tutorial, más tarde denominada Unidad de Innovación y Tecnología Educativa, llevó a cabo el diseño del programa formativo del profesorado durante los años que estuvo a su cargo.

Una metodología innovadora

"Dentro del programa formativo del curso 2016-2017 se incluyó el primer curso para tutores académicos de aplicación de Lego® Serious Play® al ámbito de la acción tutorial. Este fue mi primer contacto con la metodología, me gustó, pero no vi en ese momento la aplicación a mis clases, puesto que el curso estaba orientado a la tutoría", señala.

La coordinadora apunta que, posteriormente, en el curso 2020-2021 se volvió a incluir un nuevo curso sobre la metodología y cómo aplicarla para trabajar competencias blandas en el aula.

"A partir de ahí se abrió un nuevo horizonte que me llevó a coordinar durante los cursos 2021 y 2022 un proyecto de innovación educativa (PIE) de título 'Lego®, la pieza para trabajar las habilidades y competencias genéricas de nuestro alumnado', cuyo objetivo era utilizar las fichas de Lego® y el marco 21CLD (21st Century Learning Design), para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje", asegura.

Y detalla que este proyecto incluía actividades que fomentaran las habilidades recogidas en el Plan para la Adaptación y Modificación de los Títulos de Grado de la UEMC: innovación y emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo, comunicación eficaz, pensamiento crítico y autonomía, y compromiso social y ética profesional.

La fase de formación

"La primera fase del PIE consistió en formación en la metodología para todas aquellas profesoras que se unieron al proyecto y ahí es cuando Pilar entró en contacto con la metodología. En las siguientes fases cada docente aplicó la metodología o una adaptación de esta en alguna de sus asignaturas", añade.

Un grupo de estudiantes durante uno de los talleres del programa

Garrote comenta que, tras el éxito del PIE, algunas de las responsables siguieron implantando en sus clases actividades en las que usaban las piezas de Lego® Serious Play®, bien siguiendo los preceptos de la metodología o bien adaptaciones de esta.

"Por ejemplo, yo realizaba una actividad con los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para trabajar las competencias de creatividad, trabajo en equipo y liderazgo consistente en la ideación de un producto tecnológico relacionado con el mundo del deporte, para lo cuál debían usar las piezas de Lego®", señala.

Pilar González, por su parte, detalla que, tras conocer la metodología, le "encantó". "Como bien ha dicho Sonia, yo conocí la metodología LSP en el PIE que organizó ella y me encantó. Lo usé con los alumnos para ver diversos aspectos y en junio del año pasado hice un taller en la Universidad del Sacro Cuore de Milán para enseñar a usar la metodología", señala.

La solicitud del BIC

Garrote hace hincapié en que, habiendo tenido estas experiencias tan satisfactorias, tanto para ellas como para los alumnos que habían participado en las actividades, cuando se abrieron las posibilidades para solicitar el Programa Intensivo Combinado (BIP), Pilar y ella se lanzaron y solicitaron el BIP: 'Psicología en bloques: innovación con Lego® Serious Play®', con el objetivo principal de "mostrar a los participantes la potencia de la metodología y en general de las piezas de Lego®".

Y detalla que los objetivos específicos eran: aplicar de forma práctica la metodología Lego® Serious Play® en contextos psicológicos, tanto clínicos como organizacionales, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre profesionales y estudiantes de psicología mediante dinámicas participativas, desarrollar habilidades comunicativas efectivas a través de la construcción simbólica y la narración de modelos y promover la resolución creativa de problemas psicológicos y psicosociales mediante el pensamiento visual y el juego serio.

También mejorar las habilidades tecnológicas y potenciar el conocimiento intercultural y la sensibilidad hacia la diversidad en contextos grupales e individuales.

Las coordinadoras del BIP, Pilar González y Sonia Garrote

Una base psicológica y pedagógica "sólida"

Pilar González destaca que la metodología Lego® Serious Play® "no es un juego aplicado, sino un método con una base psicológica y pedagógica sólida". "Su diseño integra de forma intencional varias teorías del aprendizaje y la psicología. Por un lado, se apoya en el constructivismo y el construccionismo, ya que el conocimiento se construye activamente al crear modelos físicos que externalizan el pensamiento", apunta.

Y señala que, además, "incorpora principios de la psicología positiva, promoviendo la participación del sujeto al 100 %, la igualdad de voz, la autoeficacia y un clima de seguridad psicológica donde todas las aportaciones son válidas". "También conecta con la teoría del flujo, ya que plantea retos progresivos, claros y alcanzables, con feedback inmediato, lo que facilita altos niveles de concentración, implicación y motivación", añade.

La coordinadora recuerda que "se fundamenta en la cognición corporizada, entendiendo que pensar no es solo un proceso mental, sino también corporal". "El uso de las manos y de metáforas físicas activa formas de razonamiento más creativas y profundas que el discurso puramente verbal", asegura.

Sin grandes diferencias culturales

Sonia Garrote asegura que no han notado grandes diferencias culturales entre los participantes a pesar de tratarse de un grupo multicultural con estudiantes de Portugal, Polonia, Italia y España. "No hemos notado diferencias en los participantes en este sentido. Quizás debido a que todos eran del ámbito de la psicología y estaban en un nivel académico universitario", afirma.

Con todo, reconoce que "sí se notaba en algunas participantes cierta dificultad para expresar en inglés lo que se había representado en el modelo debido a la falta de vocabulario en inglés, pero siempre se podían apoyar en otra compañera del mismo país para la traducción". "También alguna participante alumna más joven podía mostrarse más parca en sus explicaciones, pero no tanto debido a diferencias culturales sino al propio carácter de la persona, su mayor o menor timidez", añade.

Además, recuerda que, en la metodología Lego® Serious Play®, el modelo "sirve para canalizar el posterior discurso" y que, por tanto, "lo que importa es el discurso más que lo que se ha construido".

Una estudiante trabaja con las piezas durante el programa, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes

"Si la persona no nos transmite lo que su modelo representa no podemos hacer suposiciones sobre lo que el modelo representa o no. Es la base de la metodología. Como ya se ha mencionado, aquellas personas con menos nivel de inglés tuvieron más dificultades para transmitir lo que representaban sus modelos, pero esto se subsanaba con el apoyo del resto de compañeros", señala.

Crear cohesión grupal

Garrote recuerda que en la fase remota se realizaron tres seminarios cuyo objetivo era introducir a los participantes en la metodología y ver sus aplicaciones en el ámbito clínico y académico. "Se plantearon trabajos grupales en remoto para que los participantes ya se fueran conociendo e interactuando y, cuando llegaran las sesiones presenciales, ya tuvieran un conocimiento del otro y se creara cohesión grupal", comenta.

Y hace hincapié en que, en la fase presencial, se realizaron cuatro talleres. "El primer día un Escape Room usando las fichas de Lego® para cohesionar aún más los grupos, el segundo día un taller sobre el uso de Lego® en la definición de Roles", detalla.

Y recuerda que el tercer día se incluyó un taller sobre Minecraft. "No está relacionado con la metodología, pero que queríamos mostrar a los participantes como un recurso más que poder usar en el trabajo de aspectos socio-educativos en niños y adolescentes, y el cuarto día un taller sobre cómo despertar la creatividad y el autoconocimiento con Lego®", añade.

La coordinadora recuerda que todos los talleres "estaban diseñados para abarcar los múltiples usos de la metodología y sus adaptaciones de forma que cada participante luego pueda decidir cómo usarla en un futuro, si dentro del campo de los Recursos Humanos, dentro del ámbito clínico, en el ámbito psico-social o en el educativo, entre otros, teniendo presente que el psicólogo tiene diferentes campos de actuación o salidas profesionales".

"Al tener el programa claramente diseñado y estructurado antes de su comienzo no nos hemos encontrado con desafíos entre la fase virtual y la presencial. Los trabajos grupales de la fase remota permitieron la cohesión de los grupos y en la fase presencial los talleres la reforzaron. La cohesión general de todos los participantes entre grupos se consiguió a través de las actividades gastronómicas y culturales que también estaban programadas en el BIP", asegura Garrote.

Piezas de Lego® utilizadas durante el BIP

Facilitar la seguridad psicológica

Pilar González destaca que, en cualquier tipo de grupo, sea internacional Erasmus o no, Lego® Serious Play® "facilita la seguridad psicológica, ya que las ideas se expresan mediante modelos y metáforas en un entorno seguro". "La metodología garantiza la igualdad de voz, porque todas las personas participan y comparten, evitando jerarquías y reforzando el respeto mutuo", apunta.

Además, señala que "el uso de modelos actúa como mediador emocional, lo que reduce el miedo al juicio, mientras que el juego serio genera confianza y cohesión". "En conjunto, Lego® Serious Play® convierte la diversidad en un recurso y crea un clima seguro que favorece la participación, la cohesión del grupo y un aprendizaje más profundo", asegura.

González asegura que, en su opinión, sí ha habido diferencias entre las sesiones presenciales y remotas. "En remoto, como cada uno estaba en su casa, quedaba más diluido si participaban o no; sin embargo, en el modo presencial se han implicado muchísimo, se han esforzado por hacer reflexiones profundas y un discurso elaborado, explicando lo que han sentido siempre que se les ha requerido", afirma.

Garrote apunta que, salvo en el primer taller remoto de introducción a la metodología, en el resto de talleres se ha trabajado "con adaptaciones de la misma". "Partimos de una base metodológica, pero la adaptamos a los objetivos que pretendemos alcanzar, las fichas de Lego®, más allá de la metodología, nos lo permiten", asegura.

La necesidad de más duración

En cuanto a patrones diferenciales según la edad, el género o el 'background' académico, González detalla que el grupo estaba constituido principalmente por mujeres (17 mujeres frente a 2 hombres) "con lo cual no se ha podido apreciar mucho la diferencia".

"En cuanto a la edad, la mayoría eran estudiantes de los últimos cursos o incluso de máster, siendo mayores los profesores, pero estos se han metido en el rol de estudiantes, por lo que no ha habido gran diferencia. En alguna ocasión, los profesores dejaban la palabra a los alumnos, pero cuando lo detectábamos les decíamos que participaran como uno más y entraban de nuevo en la dinámica sin problema", afirma.

Un grupo de piezas de Lego®

Por otro lado, Garrote asegura que consideran que "se ha quedado corta" la duración del programa. "Muchos de los participantes nos indicaron el último día, en las reflexiones finales, que les hubiera gustado un programa más largo, quizás dos semanas, lo que hubiera permitido trabajar de una forma más sosegada los distintos talleres y actividades", detalla.

González, por su parte, destaca que no han apreciado ningún aprendizaje inesperado pero coincide con su compañera en cuanto a la duración del programa. "Es cierto como dice Sonia que se nos ha quedado un poco corto y que ha sido muy intenso, pero de eso se trata, al final es un Blended Intensive Program", añade.

Un camino apasionante

Mirando hacia el futuro, Pilar González hace hincapié en que, en esta edición, no han explorado "aspectos psicológicos como tal, sino aplicaciones de la metodología Lego® Serious Play® en diferentes ámbitos de la psicología" y que, por ello, "quizá en próximas ediciones se pueda explorar este tema y trabajar aspectos psicológicos".

Sonia Garrote recuerda que el objetivo no era implementar Lego® Serious Play® en programas de Psicología, sino "introducir a los participantes en el uso de la metodología y de las piezas de Lego® en general y darles ejemplos de aplicación en los distintos ámbitos en los que un psicólogo puede desarrollarse en su futuro profesional".

González hace hincapié en objetivos de formación a medio y largo plazo. "Personalmente, me gustaría algún día poder formar a equipos docentes de otros países, y por qué no, aquí también, para su uso en las distintas aplicaciones de la psicología. Pero para eso falta mucho aún, es un camino apasionante que estamos recorriendo y aún nos queda mucho por andar", detalla.

El uso de Minecraft

Sonia Garrote destaca que, tanto para ella como para Pilar González, como coordinadoras, esto ha supuesto "una nueva experiencia académica de carácter internacional". "Todos los aprendizajes que esto conlleva relacionados con la gestión de proyectos de estas características, el uso de la lengua inglesa y la interacción con personas de otras culturas ha sido altamente enriquecedor", afirma.

La coordinadora asegura que la experiencia ha sido "altamente positiva" y que les gustaría "volver a coordinar programas de este tipo en un futuro". "Ya sea sobre Lego® Serious Play® o sobre otras ideas que tenemos en mente, como el uso de Minecraft en ámbitos socio-educativos", apunta. Una serie de objetivos ambiciosos para metodologías innovadoras con mucho futuro.