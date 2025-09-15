La UEMC arranca el curso con más de 5.500 alumnos y el doble de espacio dedicado a docencia e investigación

La actividad docente ha arrancado este lunes, 15 de septiembre, en el renovado campus de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, donde los cerca de 2.500 estudiantes de grados y másteres presenciales han podido estrenar las nuevas instalaciones para este curso 2025/2026.

Además, junto a ellos, los estudiantes matriculados en las modalidades híbridas y online aumentan la cifra total de estudiantes en la UEMC hasta los más de 5.500.

Este curso se ha iniciado marcado por la ampliación del campus universitario, que ha sufrido una transformación hasta duplicar el espacio destinado a la investigación y docencia.

Las nuevas instalaciones han permitido incorporar aulas tecnológicamente avanzadas, laboratorios especializados y zonas modernas de convivencia.

De esta forma, se configura un entorno de aprendizaje que busca reforzar "la apuesta de la UEMC por la innovación académica y la vida universitaria".

La UEMC ofrece para este curso 15 grados, seis dobles grados, dos dobles titulaciones internacionales, 18 másteres y un programa de doctorado.

Entre las titulaciones que están más demandadas en la modalidad presencial se encuentra Ciencias de la Salud (CAFD, Fisioterapia, Odontología, Psicología o Enfermería). Otros como ADE, Ingeniería de Organización Industrial o Ingeniería Informática continúan atrayendo a un gran número de estudiantes.

Arranque del curso académico en la UEMC en Valladolid

En la modalidad semipresencial, Criminología, Ingeniería en Organización Industrial y Nutrición Humana y Dietética están entre los grados más demandados.

En posgrado destacan el nuevo Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente, junto a otros como Psicopedagogía o Prevención de Riesgos Laborales.