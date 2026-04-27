La IA a examen en la UEMC: una jornada para entender el nuevo mercado laboral junto al Ayuntamiento de Valladolid

La inteligencia artificial ha dejado de ser algo extraordinario para convertirse en una compañera más en nuestras oficinas y negocios. Por eso, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha organizado para este miércoles 29 de abril un encuentro donde poner las cartas sobre la mesa.

Bajo el nombre La Inteligencia Artificial y el nuevo paradigma laboral, la jornada busca entender cómo podemos llevarnos bien con la tecnología sin que el talento de las personas pierda su sitio protagonista.

Este encuentro, que empezará a las 11:00 horas, es el resultado de un esfuerzo compartido entre la universidad y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de IdeVa. No se han planteado una charla aburrida llena de términos técnicos, sino una sesión muy real donde directivos y responsables de personal puedan descubrir cómo la IA puede ser esa aliada que nos quite trabajo pesado para ser más creativos.

El rector David García López y la concejala Silvia Tomillo darán la bienvenida a esta iniciativa, que además forma parte del sueño de lograr que Valladolid sea una ciudad mucho más inteligente y sostenible en 2030.

El plato fuerte vendrá de la mano de voces autorizadas en el sector. Isabel Iglesias, experta en gestión de personas, explicará cómo están cambiando los procesos de contratación y qué buscan ahora las empresas en un mundo digital.

Por su parte, Víctor Martínez-Monge, directivo de Atresmedia, analizará la IA como la gran revolución industrial de nuestros días, poniendo el foco en algo fundamental: cómo el liderazgo y la formación son las llaves para no quedarse atrás en este cambio de era.

Para terminar de aterrizar estas ideas, el profesor Juan Vicente García Manjón moderará una mesa redonda donde los asistentes podrán preguntar y debatir sobre sus miedos y esperanzas respecto al futuro del empleo.

La jornada cerrará con un espacio de networking para que los profesionales compartan impresiones de tú a tú. Demostrando que Valladolid está listo para liderar la transformación digital sin olvidar que el talento sigue siendo el motor de todo.