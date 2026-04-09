La UEMC reúne a más de 200 orientadores de nivel en un gran encuentro nacional: estas son las fechas

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid va a celebrar en la ciudad del Pisuerga los próximos días 17 y 18 de abril de 2026 el gran encuentro de la orientación educativa de nuestro país.

Lo va a hacer junto a la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España y también con la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León.

Se trata del XVI Encuentro Estatal de Orientación Educativa que lleva el título de ‘La aventura de Orientar’ y en el que integra también al XVIII Encuentro de Orientadores de la UEMC: “Bienestar y orientación: cuidarse para educar mejor”.

La cita reunirá a más de 200 profesionales de la orientación educativa de toda España, convirtiendo al Campus Universitario en un espacio de referencia nacional para el debate, la formación y la actualización profesional en este ámbito.

La orientación educativa vive un momento exigente y lleno de desafíos: aumenta la incidencia de problemas emocionales en el alumnado, crece el desgaste del profesorado y de los propios orientadores, y los constantes cambios normativos obligan a adaptarse a un sistema en transformación permanente.

A ello se suma la irrupción de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), que ofrecen oportunidades inéditas, pero también incertidumbres, riesgos y nuevas responsabilidades para quienes acompañan a los estudiantes. En este contexto, el Encuentro propone volver a lo esencial: acompañar, sostener y cuidar a las personas.

Para el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López, acoger este encuentro “es un reconocimiento al trabajo serio y constante que la UEMC viene desarrollando desde hace 17 años en el ámbito de la orientación educativa”.

“Que un foro de referencia nacional se celebre en nuestra Universidad refrenda la solidez y la trayectoria de una iniciativa ya plenamente consolidada”, ha añadido.

“Este encuentro refleja, además, la apuesta decidida de la UEMC por la formación en educación, un ámbito estratégico en nuestra institución que impulsamos con una oferta académica especializada y adaptada a los nuevos desafíos del sector: el Grado en Educación Primaria, el Máster en Formación del Profesorado, el Máster en Psicopedagogía, el Máster en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente y la Microcredencial en IA para la Educación”, recuerda García López.

“Porque creemos que formar a quienes educan es una de las tareas más importantes para construir el futuro de nuestra sociedad”, añadió.

Por su parte, María de las Olas Rodríguez Hernández, presidenta de APOECYL, destaca que este encuentro “no es solo una formación técnica, es una necesidad de cuidar a quienes cuidan.

“Queremos que el orientador se sienta sostenido ante retos tan complejos como la salud mental o la IA", afirma la responsable de la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León.

Durante dos días, Valladolid será un espacio de reflexión compartida para pensar cómo seguir orientando en tiempos convulsos sin perder la mirada humana.

La edición de 2026 busca compartir experiencias y recursos ante los retos emocionales actuales, repensar el papel del orientador en un sistema cambiante y explorar el uso responsable de la IA y de otras herramientas digitales, aplicadas al ámbito educativo y al acompañamiento del alumnado.

La cita invita a detenerse, tomar aire, actualizarse y regresar a los centros con más claridad, más red y más fuerza.

El viernes 17 por la tarde se celebrará el XVIII Encuentro de Orientadores de la UEMC, que constituye también la primera jornada del Encuentro Estatal.

La asistencia exclusivamente a esta primera jornada será gratuita, previa inscripción. La programación del Encuentro Estatal continuará durante toda la jornada del sábado 18, con conferencias, espacios de debate, actividades complementarias y tiempos de convivencia.

La participación en el programa completo del Encuentro Estatal (viernes y sábado) tendrá inscripción de pago, contará con un programa de actividades complementarias e incluirá la posibilidad de obtener certificación del INTEF para quienes acrediten su asistencia al menos al 80 % del programa.

El contenido de ambas jornadas responde a los ejes que demanda el momento actual: bienestar emocional, autocuidado docente, funcionamiento de los servicios de orientación en distintas comunidades autónomas, orientación en redes sociales, carrera profesional del orientador, innovación metodológica y conclusiones cooperativas que se presentarán al cierre del encuentro.

Además, se celebrará la asamblea anual de COPOE y se presentará el nuevo número de la Revista COPOE, que recogerá aportaciones de orientadores de todo el país.

Todas las actividades se desarrollarán en el Paraninfo del Edificio 01 de la UEMC. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 15 de abril de 2026, con tarifas reducidas por pronta inscripción y para determinados colectivos.