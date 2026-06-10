Irati, la alumna excelente que ya tiene 2 grados, un máster y está doctorando con 24 años: "A veces te toca dormir menos"

Irati Jauregui Fajardo durante su graduación como fisioterapeuta con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid. UEMC

El escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Miguel Delibes le esperaba. Ante ella, 1.700 asistentes. Ha pasado casi un mes desde que Irati Jauregui Fajardo (5-5-2002, Valladolid) cumpliese su último hito académico, que no el único, tras graduarse en Fisioterapia por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Con apenas 24 años recién cumplidos, la joven vallisoletana reúne un currículum académico más propio de alguien que ronda la treintena que de su edad. Una trayectoria universitaria a la que suma otro grado, un máster y el inicio del doctorado que este año ha tenido que compaginar con el último curso de Fisioterapia.

"Me ha tocado sacar tiempo de donde no lo hay y sacrificar cosas con amigos y familiares. Hay veces que te toca dormir un poco menos, pero al final se trata de echarle muchas ganas", relata sobre toda esta experiencia en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Irati se graduó en 2024 en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y recibió la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que le permitió desarrollar una fase experimental con más de 40 personas con esclerosis múltiple que le abrió la puerta a su papel investigador.

Luego se sacó un máster en Investigación e Innovación en la Actividad Física en Poblaciones Especiales, inició el grado de Fisioterapia que este año ha terminado y también este 2026 comenzó con una beca de formación de profesorado universitario con la que está desarrollando su doctorado como investigadora en el grupo estratégico i+HeALTH.

Irati durante su graduación como fisioterapeuta. UEMC

Todo ello en la UEMC, la institución académica que le ha brindado la oportunidad de formarse con una ambición que parece no tener techo.

Una trayectoria que, no contenta con ella, completa con el reconocimiento por parte de la UEMC como uno de los expedientes académicos más excelentes de la promoción 2026 de los estudiantes de grado.

Ha participado en congresos nacionales e internacionales y tiene una mención honorífica obtenida en Brasil. Además, cuenta con experiencia docente vinculada a la fisiología del ejercicio.

Pasión por el ejercicio y la salud

"Siempre me ha gustado el ejercicio, he hecho fútbol, entre otros muchos deportes, pero sobre todo me llamaba la atención la medicina y la salud", explica sobre la decisión que le llevó a iniciar sus segundos estudios de grado.

Fue entonces cuando optó por juntar "el deporte y la salud en una sola cosa". "Me permitía hacer lo que me ha gustado toda la vida con lo que me quiero dedicar, que es en ayudar a la gente", añade.

Este 2026 ha sido un curso en el que Irati concluye que ha acabado "muy contenta". Es el resultado a un proceso de búsqueda personal de sus vocaciones profesionales, que fue encontrando a medida que avanzaba en sus anteriores estudios.

"Entré en la carrera sin las cosas muy claras y cuando llegué a los últimos años lo fui encontrando. Empecé a hacer prácticas, atender pacientes y son tiempos mucho más amenos y divertidos", apunta.

A partir de aquí, Irati encarará los tres años por delante que le quedan de doctorado antes de presentar su tesis. Su objetivo pasa por "seguir vinculada a la universidad". "Sobre todo me gustaría poder aplicar lo que hago, tener en mi día a día pacientes y personas a las que puedo ayudar a través de las cosas que he estudiado o estuve investigando", precisa.

Su principal línea de investigación, en la actualidad, se centra en esa fase experimental que ya inició en 2024. "Sobre todo va orientada a los efectos que tiene el ejercicio físico en personas con esclerosis múltiple, especialmente el ejercicio de fuerza", señala.

Los resultados aún no han sido publicados, pero avanza que su investigación ratifica la demostración de que con el ejercicio "somos capaces de mejorar la calidad de vida de estas personas, el cómo se mueven y cómo se sienten".

Consciente de que esta es una enfermedad a la que difícilmente, por el momento, se le puede encontrar cura, sueña con encontrar resultados que al menos puedan "frenarla un poco o ayuden a los problemas neurológicos que subyacen".

La joven vallisoletana es fiel defensa de que "sabemos que algo funciona porque alguien lo ha investigado antes". "Para poder aplicar métodos innovadores de entrenamiento y que llegue a la persona, todo eso lo ha visto alguien antes", insiste.

Con esta idea, Irati "quería ser de esas personas", ya que la investigación es "fundamental y ojalá se le diese a nivel social la importancia que tiene".

Facilidades de la UEMC

Compaginar el último curso de Fisioterapia y el doctorado no ha sido sencillo para Irati. Por eso, ha jugado un papel clave las facilidades que le ha puesto la UEMC para poder desarrollar ambas formaciones.

"Tengo la suerte de que es una universidad que está creciendo, pero que llevo 6 años aquí y saben de mi situación", añade. Ajuste de horarios y versatilidad para poder atender tanto al grado como al doctorado.

También a nivel administrativo, donde siempre ha sido guiada hacia los departamentos o áreas que podrían darle una respuesta o solución a sus cuestiones.

"Sobre todo la cercanía que te proporciona estar en una universidad que te conoce todo el mundo. A mí me ha facilitado mucho las cosas", incide.

Irati termina una etapa, pero consolida otra en la que seguirá siendo lo que siempre ha intentado transmitir, "una persona a la que pueden preguntar y con la que pueden contar para lo que necesiten", explica poniéndose a disposición de los compañeros que lo necesiten.

Irati junto a sus compañeros de promoción del grado de Fisioterapia de la UEMC UEMC

A partir de aquí, espera con entusiasmo los años venideros, tras los que finalizará su formación académica con el objetivo de seguir en Valladolid, su "casa, ciudad y donde siempre he vivido".

Pero también recalca que "durante una temporada no me importaría irme fuera". "Mi idea es poder quedarme aquí, pero sabiendo que en algún momento voy a tener que marchar para aprender y poder aplicarlo aquí de nuevo", zanja la alumna excelente de la UEMC.