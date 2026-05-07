María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional, amadrinará a la promoción 2026 de la UEMC

Imagen de archivo de una graduación de la UEMC y de la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano.

La jurista vallisoletana María Luisa Segoviano Astaburuaga, actual magistrada del Tribunal Constitucional y una de las referentes nacionales en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se encargará de amadrinar la Promoción 2026 de los estudiantes de las titulaciones presenciales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

La ceremonia tendrá lugar el sábado 16 de mayo en el Centro Cultural Miguel Delibes y estará presidida por el rector de la UEMC, David García López.

En el acto se reunirán más de 1.700 personas entre estudiantes, familiares, comunidad universitaria y autoridades. Hasta 633 alumnos de grado y máster presenciales participarán en la imposición de becas, en representación de 18 titulaciones. La gala comenzará a las 11:00 horas el próximo 16 de mayo en la Sala Sinfónica del auditorio.

Los estudiantes reconocidos pertenecen 590 de ellos a un grado y 43 son alumnos de máster. Por otro lado, cerca de 1.600 estudiantes de titulaciones híbridas y online celebrarán su graduación el 13 de junio en el Campus UEMC, en un acto diferenciado.

Además del discurso del rector de la UEMC y de María Luisa Segoviano, la graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudiante de último curso de Fisioterapia y doctoranda en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales, Irati Jáuregui Fajardo, será quien represente a sus compañeros, en el marco de una ceremonia que estará conducida por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Rosa María Arráez Betancort.

En el acto participarán los estudiantes de las titulaciones presenciales de los Grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Terapia Ocupacional, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Arquitectura Técnica, Tecnología e Innovación Alimentaria, Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, además de docentes, investigadores y personal de administración y servicios de la UEMC.

Segoviano Astaburuaga (Valladolid, 1950) es una jurista especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuenta con una destacada trayectoria y es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (UVa) con premio extraordinario. Aprobó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo en 1974 y ha ejercido en Valladolid, Barcelona y Palencia hasta 1987.

A partir de esas fechas, ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Su primera experiencia como jueza fue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bilbao. A la postre ocupó cargos de relevancia como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entre 1997 y 2006.

Ese último año fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, donde ha estado desarrollando su labor hasta 2022. Entre 2020 hasta el final de su etapa en el Alto Tribunal fue presidenta de la Sala de lo Social, convirtiéndose en la primera mujer en presidir una sala de este órgano.

También ha sido miembro de la Junta Electoral Central entre 2012 y 2017 y desde 2023 ha sido designada magistrada del Tribunal Constitucional.

A lo largo de su carrera ha combinado la actividad judicial con la docencia como profesora asociada de Derecho Procesal y con la participación en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial. Su trayectoria destaca por su contribución a la igualdad de género en el ámbito laboral, con resoluciones relevantes en materia de protección frente al despido de mujeres embarazadas y en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a prestaciones.

Segoviano ha compaginado su labor judicial con la actividad académica, siendo profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Desde 2016 es presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España desde 2018 y académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

Entre sus principales reconocimientos destacan la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el Premio Mérito Social a la trayectoria profesional; el Premio “Puñetas de oro” concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR); el Premio de Igualdad de la Abogacía otorgado por el Consejo General de la Abogacía; el Premio Diversa e Igual de la Universidad de León; el Premio Pelayo 2022 para juristas de reconocido prestigio; y el III Premio Justicia Social Andaluza concedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.