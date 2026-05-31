Confirmado por la Junta: elevan hasta los 4.000 euros las ayudas para transformar las bibliotecas escolares de Castilla y León

La Junta ha confirmado que en los próximos días publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la nueva convocatoria de ayudas destinada a la transformación de bibliotecas de centros escolares hacia un modelo más innovador, con cuantías que ascenderán hasta los 4.000 euros.

El objetivo es fomentar el hábito de la lectura entre los más jóvenes, siguiendo una de las "prioridades" de la Consejería de Educación, que enfoca esta estrategia como un "eje transversal en todas las áreas del currículo y una herramienta fundamental para el aprendizaje de las distintas materias".

La nueva convocatoria para la selección de proyectos de la iniciativa 'Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030' está orientada al próximo curso 2026-2027.

A la misma podrán acceder todos los centros públicos de Castilla y León que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos.

Deberán, no obstante, haber elaborado y ejecutado durante el curso 2025-2026 un Plan de Lectura. El presupuesto total de la convocatoria se incrementará hasta los 144.000 euros.

Los interesados tienen que presentar proyectos centrados en la transformación de la biblioteca escolar en diferentes espacios, tanto virtuales como físicos, dirigidos a la innovación, la experimentación, la creación y el trabajo interdisciplinar.

En este contexto se engloban algunas iniciativas como radios escolares o cineclubes. Los programas deben también impulsar un entorno inclusivo que favorezca la igualdad de género.

Se valorará positivamente la promoción de actividades de escritura, la creación de contenidos y la lectura compartida en distintos formatos. O el desarrollo de proyectos documentales y de competencias mediáticas, como las habilidades transmedia y el pensamiento crítico.

Por último también tendrá en cuenta la incorporación de propuestas innovadoras en el ámbito de las tecnologías digitales.

El plazo para presentar la documentación está abierto hasta el próximo 10 de julio, de forma exclusivamente telemática, y la resolución se prevé que se publique en el mes de octubre.