El rector de la USAL impulsa proyectos de docencia e investigación con tres universidades de China

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante la reunión de trabajo con representantes de las universidades chinas Politécnica de Shanghái (SSPU), Shandong Jianzhu y Politécnica de Ningbo (NBPU), este jueves

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de las universidades chinas Politécnica de Shanghái (SSPU), Shandong Jianzhu y Politécnica de Ningbo (NBPU).

El objetivo de la misma es impulsar la colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos en docencia e investigación.

Al encuentro, celebrado en el Rectorado, ha asistido Shaojing Song, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Informática y de la Información de la Universidad Politécnica de Shanghái.

También Yi Liu, profesor titular en la Facultad de Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad de Shandong Jianzhu; y Hu Keman, profesor y director de la División de Investigación Científica, y Qiu Bin, profesor titular de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Ningbo (NBPU).

Por parte de la USAL participaron también el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, y las profesoras Ana Belén Gil González, investigadora y codirectora de DemIA.

Y Laura Grande (investigadora), como representantes de la Cátedra de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico de la Universidad de Salamanca.

Precisamente, uno de los objetivos de la visita de la delegación china a Salamanca ha sido su participación como colaboradores de la Cátedra DemIA en el Salamanca Tech Summit, dentro del II Encuentro sobre los desafíos globales de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.