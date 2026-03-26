La USAL adelanta el reloj: el curso 2026-27 arrancará el 7 de septiembre para los alumnos de Grado

La Universidad de Salamanca ya tiene su calendario académico para el próximo ejercicio. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno, presidido por el rector Juan Manuel Corchado.

Este calendario traerá consigo un ligero adelanto, las clases para los alumnos de Grado comenzarán el lunes 7 de septiembre, víspera de la festividad de la Virgen de la Vega, en plenas ferias y fiestas de la ciudad, dos días antes que en el presente año.

Este adelanto busca optimizar la organización de los dos cuatrimestres. El primer periodo lectivo se extenderá hasta el 21 de enero de 2027, mientras que el segundo cuatrimestre arrancará el 1 de febrero para concluir el 10 de junio.

Los estudios de Máster y Doctorado mantienen su inicio fijado para el 1 de octubre, salvo excepciones académicas justificadas.

Apuesta por la IA y las enfermedades raras

La USAL contará con una nueva Cátedra de empresa Prosol-USAL, centrada en el Análisis de Datos e Inteligencia Artificial aplicados a la industria, un sector estratégico en el que la universidad busca consolidar su liderazgo regional.

También se aprobó la constitución de 'RareBiotech'. Una empresa de base del conocimiento (EBC) nacida como spin-off del Grupo de Investigación en Biomedicina de Enfermedades Raras (GIRBER), dirigido por el profesor Jesús Lacal.

Este proyecto ya fue seleccionado por el Ayuntamiento de Salamanca para integrarse en la aceleradora Abioinnova.

Una imagen renovada para la era digital

Corchado también ha aprovechado el encuentro para presentar el nuevo Manual de Identidad Corporativa. Necesario para "adaptarse a las transformaciones tecnológicas y nuevos canales de difusión".

"El objetivo es unificar y reforzar aún más la imagen de la Universidad de Salamanca en las actuales formas de comunicar", han señalado desde la institución.

Entre las novedades para el próximo curso, destaca la ampliación de la paleta cromática corporativa. A los tradicionales rojo, azul y gris, se suman cinco nuevos colores inspirados en el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Fechas del calendario 2026-2027

Inicio de Grado: 7 de septiembre de 2026.

Inicio de Máster/Doctorado: 1 de octubre de 2026.

Vacaciones de Navidad: Del 19 de diciembre al 7 de enero (pendiente de confirmación por el BOCYL).

Vacaciones de Pascua: Del 19 al 29 de marzo de 2027 (pendiente de confirmación).