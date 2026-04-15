Salamanca, capital mundial de la innovación con el Tech Summit: el empleo tecnológico crece un 44 % en 10 años

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la cumbre ''Salamanca Tech Summit 2026''. David Arranz. ICAL.

Salamanca se ha despertado este miércoles con la mirada innovadora de una ciudad que apuesta firmemente por la tecnología.

El Palacio de Congresos ha abierto sus puertas para dar el pistoletazo de salida a la tercera edición del Salamanca Tech Summit, una cita que ya no es solo un evento, sino el gran punto de encuentro nacional para hablar de innovación y crear alianzas estratégicas.

Con la clásica foto de familia ante las banderas del palacio, los líderes de las principales instituciones han querido dejar claro que Salamanca tiene un plan para convertirse en el imán de talento y desarrollo que la región necesita.

En la apertura no han faltado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el alcalde, Carlos García Carbayo; y el concejal Pedro Martínez, junto a los ponentes del día de hoy y algunas otras autoridades como el subdelegado de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz o el vicepresidente de la Diputación de Salamanca y alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo.

"Gracias a todos ellos Salamanca está creando más empleo que nunca y que se ha situado entre los territorios más dinámicos del país”, ha señalado el alcalde de Salamanca durante su intervención inaugural.

Aportando los siguientes "En la década 2015-2025 Salamanca ha sido una de las provincias que más empleo tecnológico ha creado, superando la media nacional. Solo en la ciudad, el empleo tecnológico se ha incrementado un 44 por ciento en esos diez años".

Pasando de 1.907 afiliados en el año 2015 a 2.751 en el año 2025.

Todos han compartido un mismo mensaje: Salamanca es mucho más que sus piedras y su historia; es hoy un motor tecnológico con la fuerza necesaria para liderar la revolución digital en España.

Los maestros de ceremonias encargados de la apertura de la presente edición han sido la periodista de Antena 3, Beatriz Solano y el también periodista y CEO de Socialnius, PR & Comms, Chema Nieto.

Bajo el lema "Innovación que construye futuro", esta primera jornada ha servido para quitarle el miedo a la Inteligencia Artificial. Lejos de verla como una amenaza, expertos de la talla de Isabel Gracia Vargas (Google) o Jorge Barrero (Cotec) han analizado cómo la IA es ya la herramienta clave para que empresas y ciudadanos ganen en competitividad.

La mañana ha dado para mucho, desde la reflexión práctica del ingeniero Jaime Gómez Obregón sobre la importancia de la transparencia pública, hasta momentos de pura inspiración con la medallista olímpica Gemma Mengual, uno de los platos fuertes de esta jornada inaugural.

La deportista ha cautivado al auditorio hablando de liderazgo y de esa actitud ambiciosa que hace falta para abrazar los cambios sin miedo. Un arranque con energía para una cumbre que promete marcar un antes y un después en el ecosistema tecnológico de la ciudad.

"Nadar hacia el futuro" requiere, según la deportista, la misma disciplina y excelencia que el deporte de élite.

Tecnología para la vida real y desafíos globales

El congreso no se ha olvidado de la vertiente humana. Por la tarde, el Ágora se ha convertido en un espacio para debatir cómo la tecnología puede —y debe— mejorar la vida diaria de colectivos como los mayores o las personas con discapacidad.

Representantes de la ONCE, Asprodes o la Fundación Aviva han puesto sobre la mesa proyectos reales que ya están fomentando la autonomía personal y rompiendo barreras digitales.

De forma paralela, el Palacio de Congresos ha acogido un encuentro internacional sobre los desafíos éticos y de ciberseguridad que plantea la IA, con la participación de expertos de universidades de China, Egipto o Rumanía.

Un bloque que ha subrayado la importancia de proteger a los más jóvenes en el entorno digital.

El cierre con la actitud de Emilio Duró y la fuerza de la Hispanidad

El broche de oro a este primer día lo pondrá la energía de Emilio Duró, quien hablará sobre la mentalidad necesaria para convertir a una ciudad con talento en una ciudad que "hace que las cosas pasen".

El congreso estrena además, el espacio COMHIS, una apuesta por reivindicar el liderazgo moral y científico del mundo hispano, desde el legado de la Escuela de Salamanca hasta la Generación Z.

Con tres días de programación por delante y la presencia de gigantes como Iberdrola, Huawei o CaixaBank, el Salamanca Tech Summit 2026 arranca con una premisa clara: Salamanca tiene la actitud, las alianzas y el talento para liderar la nueva ecuación digital.