El abismo generacional en las aulas de Salamanca: casi la mitad de los docentes supera los 50 años de edad

Presentación del Informe mundial sobre personal docente en la Universidad de Salamanca. Comunicación Usal.

Las aulas de Salamanca envejecen en silencio. Lo que podría parecer una simple estadística es, en realidad, un grito de auxilio que ha resonado este jueves en la Universidad de Salamanca.

Durante la presentación del Informe mundial sobre el personal docente de la UNESCO y la Fundación SM, los expertos han puesto sobre la mesa una realidad que duele: nuestra provincia se asoma a un abismo generacional.

En una tierra de larga tradición académica, solo el 4,8% de los profesores tiene menos de 30 años. Es una cifra que hiela la sangre si la comparamos con el 12% europeo: nos estamos quedando sin el relevo necesario para educar a las próximas generaciones.

El acto de presentación del Informe contó con las voces de expertos que conocen de primera mano la realidad de las aulas.

El profesor José Manuel Muñoz Rodríguez, quien lidera el grupo de investigación GIPEP y forma parte del Centro de Transferencia Socioeducativa CETES, junto a José María Ochoa en representación de la Fundación SM.

Todo ello moderado por Gabriel Álvarez López, integrante también de los grupos GIPEP y CETES, quien ejerció como organizador del encuentro en la capital del saber.

Esta radiografía nos muestra una plantilla "madura" y entregada, pero que mira de reojo al calendario de jubilación sin ver a nadie detrás para recoger el testigo.

En Salamanca, casi la mitad de los docentes (un 46%) ya ha soplado las 50 velas, una tasa que supera con creces la media de Castilla y León y de España.

Esta situación deja a nuestra comunidad en una posición de extrema fragilidad, cerrando el ranking nacional como el último refugio para el talento joven docente, que parece esquivar nuestras aulas.

La tentación de la empresa privada frente a la pizarra

Pero, ¿por qué los jóvenes ya no quieren ser maestros en su tierra? El informe señala una herida abierta: el "robo" de talento en las áreas científicas y tecnológicas.

Hoy, un graduado en Matemáticas o un experto en Formación Profesional se enfrenta a un dilema difícil de resolver.

Por un lado, la vocación de enseñar; por otro, los cantos de sirena de la inteligencia artificial, la banca o la consultoría, que ofrecen sueldos más altos y condiciones que la escuela pública, hoy por hoy, no puede igualar.

Esta competencia feroz está dejando vacías las cátedras de ciencias de nuestros institutos, privando a los alumnos salmantinos de los mejores especialistas justo cuando más se necesitan.

A esto se suma un desgaste emocional profundo: el informe revela que dos de cada cinco docentes sufren síntomas de agotamiento o ansiedad, y casi la mitad de la plantilla admite una posición de neutralidad o distanciamiento ante la idea de abandonar la profesión.

A pesar de que Castilla y León mantiene indicadores positivos en cuanto a la atención personalizada —con una ratio de 9-10 alumnos por profesor, mejor que la media nacional debido a la dispersión territorial— y una tasa de interinidad ligeramente inferior a la media del país (entorno al 21%), el problema estructural reside en la falta de incentivos.

El documento alerta de que la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento social son las principales barreras que impiden que los jóvenes graduados vean en la docencia una carrera de futuro.

Un decálogo para salvar la profesión

Ante este escenario, la UNESCO y la Fundación SM han propuesto un decálogo de medidas urgentes para revertir la situación.

El plan aboga por un gran pacto social que revalorice la figura del maestro, mejore los salarios para equipararlos a la responsabilidad que conllevan y refuerce el acompañamiento psicopedagógico en los centros.

Desde la Facultad de Educación de la USAL se insiste en que las universidades deben ser el motor de esta transformación, pero subrayan que sin políticas regionales que cuiden el bienestar integral del docente y favorezcan la autonomía de los equipos, el sistema corre el riesgo de colapsar por falta de vocaciones.

La sostenibilidad de la educación en Salamanca depende, hoy más que nunca, de ser capaces de convencer a los mejores de que su lugar está frente a la pizarra.