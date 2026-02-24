La UEMC se impone a seis universidades y gana la tercera edición del Audit Escape Room+Team Race

El equipo de la UEMC que ha ganado el Audit Escape Room+Team Race

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha sido la ganadora del III Certamen Interuniversitario de Castilla y León Audit Escape Room+Team Race, una iniciativa impulsada por la Agrupación de Castilla y León del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España para acercar la profesión de auditoría al alumnado universitario a través de dinámicas de gamificación y trabajo en equipo.

El equipo de la UEMC, integrado por Iñaki Ascaso Fernández, Alonso Baeta Herrero, Alejandro Bombín Margüello, Sergio Durán Fernández, Darío González Cesteros y Nicolás Moreno Valcárcel, estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y del doble grado con Ingeniería de Organización Industrial logró imponerse en la competición.

En la misma participaron representantes de seis universidades de la Comunidad: Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad Católica de Ávila y la propia UEMC.

Tras su victoria, los estudiantes han sido recibidos en la UEMC por el rector, David García; el consejero delegado, Jesús Zarzuela; y la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García, quienes han querido reconocer personalmente el esfuerzo, la preparación y el trabajo en equipo de los alumnos, destacando que este logro refleja el enfoque práctico y la orientación profesional de la formación que imparte la UEMC.

El certamen, celebrado en Valladolid con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid como anfitriona, combinó distintas pruebas relacionadas con la contabilidad, las finanzas y la auditoría.

En el Audit Escape Room, los equipos dispusieron de 25 minutos para resolver retos técnicos vinculados al ámbito de la auditoría de cuentas, aplicando sus conocimientos en un entorno dinámico y competitivo.

La jornada incluyó además la actividad Team Race, centrada en el desarrollo de competencias transversales o soft skills como el trabajo en equipo, la planificación, la comunicación, la toma de decisiones y la gestión de la adversidad, habilidades clave para el ejercicio profesional en el ámbito económico-empresarial.

El encuentro se completó con una charla sobre la auditoría como salida profesional y una mesa redonda con jóvenes auditores de firmas de referencia, quienes compartieron su experiencia y subrayaron el peso creciente de la tecnología y la sostenibilidad en el sector.

Con este reconocimiento, la UEMC refuerza su apuesta por una formación orientada a la empleabilidad y al contacto directo con el entorno profesional, impulsando experiencias que permiten al alumnado aplicar sus conocimientos en contextos reales y competitivos.