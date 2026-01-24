Éxito de la UEMC: 800 personas conocen una oferta con 16 Grados, 15 Másteres oficiales y muchas novedades

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha abierto hoy sus puertas a más de 800 personas, entre futuros estudiantes universitarios y sus familiares, quienes han tenido la oportunidad de conocer de cerca el renovado Campus de la UEMC, recibir información sobre las diferentes carreras que se ofrecen y descubrir los servicios pensados para acompañar su formación.

La jornada ha servido además para presentar la renovada oferta académica que la Universidad Europea Miguel de Cervantes presenta de cara al curso 2026/2027, entre la que destaca el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE).

Una nueva doble titulación que es una realidad gracias a la implantación del Grado en Derecho presencial, que también se suma a la oferta de 16 Grados Oficiales, 8 Dobles Grados, dos Dobles Grados Internacionales, 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado que la UEMC pondrá a disposición de los universitarios con vistas al curso 2026/2027.

Un amplio abanico académico que se caracteriza por un enfoque educativo que conecta a los estudiantes con el mundo laboral desde el primer día, ayudándoles a descubrir su talento, fortalecer su marca personal y prepararse para convertirse en los líderes que el mundo necesita.

Otra de las novedades es el Grado Simultáneo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria de la UEMC, que permite obtener ambas titulaciones en solo cinco cursos intensivos, combinando formación presencial y virtual para facilitar la compatibilidad académica. O la Doble Titulación Internacional en Ingeniería Informática y BSc (Hons) Computing con la Dublin Business School (DBS), la principal escuela de negocios privada de Irlanda.

Pero no solo la oferta académica se renueva. Las instalaciones hacen lo propio con el ya estrenado nuevo Edificio 03 a pleno rendimiento, un espacio de cinco plantas y casi 5.000 metros cuadrados que suma al Campus UEMC una veintena de aulas, seminarios, salas de estudio e instalaciones profesionales. Con este nuevo edificio, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha duplicado los espacios destinados a docencia e investigación.

Además, la institución ha invertido un millón de euros en la mejora de instalaciones para la adquisición competencial de los estudiantes, destinado a la mejora de la Clínica UEMC, la renovada sala de fantomas, el plató de televisión o al nuevo Centro de Simulación Clínica.

Se suman al acondicionamiento de la plaza central del campus. Una reordenación y mejora de instalaciones orientadas a la enseñanza práctica y a la labor asistencial, que garantizan espacios adaptados para una formación de calidad comprometida con la excelencia.