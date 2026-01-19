El doble grado de la UEMC que permite obtener en solo seis cursos dos de los títulos más demandados por las empresas

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará este sábado 24 de enero, una nueva Jornada de Puertas Abiertas en la que recibirá a más de 800 personas entre futuros estudiantes universitarios y sus familias.

La cita supondrá una oportunidad única para conocer de primera mano el campus, su modelo educativo y la renovada oferta académica de cara al curso 2026/2027.

Durante la jornada, la UEMC presentará su nueva propuesta formativa, que incorpora importantes novedades académicas.

Entre ellas destaca el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), una titulación que permite obtener en solo seis cursos dos de los títulos más demandados por el mercado laboral.

El programa combina el rigor jurídico con una sólida formación estratégica, financiera y empresarial, dando lugar a un perfil profesional 360º, altamente polivalente y orientado a salidas como la alta dirección, la consultoría, el sector financiero o la abogacía de empresa.

El DADE se completa con prácticas externas en entornos jurídico-empresariales, docencia impartida por profesionales en activo y una especialización alineada con las nuevas demandas del sector, como el derecho de los ecosistemas digitales, la planificación financiera, la mediación y negociación, el Business English o la competencia digital, facilitando una incorporación sólida y competitiva al mercado laboral.

Esta doble titulación se suma a la implantación del Grado en Derecho presencial, que amplía una oferta académica compuesta por 16 Grados Oficiales, 8 Dobles Grados, dos Dobles Grados Internacionales, 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado.

Un abanico formativo que mantiene como seña de identidad el enfoque práctico y la conexión con el mundo profesional desde el primer día, fomentando el desarrollo del talento y la marca personal del estudiante.

Otra de las grandes novedades es el Grado Simultáneo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria, que permite obtener ambas titulaciones en solo cinco cursos intensivos mediante un modelo combinado presencial y virtual.

El programa ofrece una doble habilitación con mención en Educación Física y un perfil profesional que capacita tanto para la docencia como para el entrenamiento, la readaptación y la gestión deportiva, apoyado en instalaciones especializadas y un plan de prácticas intensivo.

La dimensión internacional se refuerza con la Doble Titulación Internacional en Ingeniería Informática y BSc (Hons) Computing, desarrollada junto a la Dublin Business School (DBS), la principal escuela de negocios privada de Irlanda.

Este programa permite obtener dos titulaciones con reconocimiento internacional y cursar un año completo en Irlanda, ampliando las oportunidades de inserción laboral en un entorno global.

Renovación

La renovación de la UEMC no se limita al ámbito académico. El campus cuenta ya a pleno rendimiento con el nuevo Edificio 03, un espacio de cinco plantas y cerca de 5.000 metros cuadrados que incorpora una veintena de aulas, seminarios, salas de estudio e instalaciones profesionales, duplicando los espacios destinados a docencia e investigación.

Además, la universidad ha invertido un millón de euros en la mejora de instalaciones como la Clínica UEMC, la sala de fantomas, el plató de televisión, el nuevo Centro de Simulación Clínica y la plaza central del campus, reforzando su apuesta por una formación práctica y de calidad.

La Jornada de Puertas Abiertas comenzará a las 9:00 horas y permitirá a los asistentes conversar con docentes y estudiantes, resolver dudas y conocer servicios clave como prácticas en empresas, programas de empleo, movilidad internacional, actividades deportivas, idiomas y becas.

Los visitantes podrán participar en sesiones informativas personalizadas y recorrer espacios especializados como la cámara Gesell y la docimoteca en Psicología, la sala de vistas para simulación de juicios, el plató de cine y televisión, el PodCast Studio, los laboratorios de Fisioterapia, el Gastrolab, la Clínica Universitaria o las instalaciones deportivas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.