UGT acusa a la Junta de "reírse de los docentes" con el "acuerdo trampa" suscrito en diciembre

UGT aseguró hoy que la Junta de Castilla y León “se ríe de los docentes” con el “acuerdo trampa” pactado el pasado 10 de diciembre entre la Consejería de Educación y las organizaciones CSIF, STECYL-I, ANPE y CCOO, para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Según explican, ellos decidieron no apoyarlo ya que consideraron que "era un acuerdo inoperante para revertir los recortes sufridos por los profesores de los centros públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León y volver a la situación previa al decretazo de 2012" "Desde UGT no vamos a ser cómplices es este nuevo despropósito", concluyen.

En un comunicado recogido por Ical, se preguntan "¿dónde ha quedado ese acuerdo publicitado el pasado 10 de diciembre?, no hay foto con las organizaciones firmantes, no se ha publicado en la web de la Consejería de Educación ni en el BOCyL. Solo ha servido para que el presidente Fernández Mañueco obtuviera rédito político".

Por otra parte, los responsables de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Castilla y León recalcan la imposibilidad de que "se pueda abordar desde la Consejería la supuesta contratación de más personal docente con unos presupuestos autonómicos prorrogados".

"La Junta de Castilla y León ha vuelto a demostrar que no se puede confiar en ella ante los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos firmados", recordando el relativo a la jornada de 35 horas y el de la Mejora de las condiciones laborales y profesional del personal docente de 2006.

