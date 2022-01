Castilla y León detecta unos 60 docentes de baja por COVID y otras enfermedades

Castilla y León contabiliza unos 60 docentes de baja por COVID-19 y otras patologías, de una plantilla total de 35.000 profesionales. Por ello la consejera de Educación, Rocío Lucas, envió hoy un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa y destacó la agilidad del sistema habilitado por la Comunidad para hacer frente a las sustituciones.

Fuentes de Educación precisaron a Ical que hasta la fecha conocen que están de baja unos 60 docentes por el coronavirus y otras patologías, lo que para su titular representa una cifra "asumible" para afrontar el inicio del curso el 10 de enero, tras las vacaciones de Navidad y en plena sexta ola del COVID.

Al respecto, Rocío Lucas destacó que Castilla y León apostó por la presencialidad total en el curso 2020-2021, lo que requirió contar con un sistema para hacer frente a las sustituciones, en un momento -recordó- en el que no existía la vacuna. Para ello, indicó que se habilitaron las listas ampliadas, a las que se presentaron unas 10.000 personas en la Comunidad.

De esta forma, destacó que Castilla y León está preparada para cubrir las bajas que se registren a partir del próximo lunes, de forma que señaló otras comunidades pueden tener problemas ahora al no contar con un modelo para cubrir la ausencias de docentes. Además, la consejera de Educación destacó que en Castilla y León se cumple la separación entre alumnos de metro y medio, lo que evita contagios.

Cuarentenas

Por otra parte, según diferentes fuentes, la Comisión de Salud Pública acordó en su reunión de este viernes cambios que implican que se relajen los aislamientos en las aulas en Educación Infantil y Primaria. Así, solo se cerrará un aula si hay cinco positivos o más en la misma o "la afectación del 20 por ciento o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a siete días".

Hasta ahora, se confinaba el aula durante diez días cuando se confirmaba un positivo. Con este cambio ya no será así, ya que continuarán asistiendo a clase y solamente se cerrará el aula si se da un brote de cinco positivos o más, independientemente de que estén vacunados o no. De igual modo, detallan que en caso de que sean cuatro casos o menos del 20 por ciento, se considerarían casos esporádicos y deberán aislarse solo los contactos estrechos, de modo que no se aislará a la clase.

Los mayores de 12 años seguirán el protocolo general, que exime de cuarentena a los contactos estrechos de personas con la pauta completa de vacunación y obliga a aislarse si no se está vacunado. Además, los periodos de aislamiento serán de siete días.

Sigue los temas que te interesan