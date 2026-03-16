Alertan del colapso inminente de un convento de Valladolid tras el derrumbe de su espadaña: "Hay que salvarlo"

Estado actual del convento de San Bernardino de Siena en el municipio vallisoletano de Cuenca de Campos

La Fundación Rehabitar Tierra de Campos ha alertado este lunes del riesgo de desaparición del convento de San Bernardino de Siena del municipio vallisoletano de Cuenca de Campos tras el derrumbe de su espadaña.

"Casi 400 días después de la ruina de la nave lateral de la iglesia del Convento de San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos, el 14 de marzo se ha derrumbado la espadaña, una escala más en la lenta desaparición de este monumento", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que, aunque su equilibrio "era inestable y su ruina previsible, no por ello nos deja menos consternados, al tratarse de un elemento representativo del conjunto conventual".

"Afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales, ya que la pieza ha caído sobre los escombros de 2025 y no sobre la propia iglesia, lo que habría afectado a partes importantes de la cubierta y bóvedas de sus naves, actualmente en situación muy precaria", ha añadido.

Una intervención "inmediata"

La Fundación ha recordado que el convento fue vendido en 1967 por las monjas clarisas y que la iglesia es en la actualidad propiedad de la Fundación desde 2018, que la compró "para evitar su derrumbe".

"Nunca perdemos la esperanza, por eso seguiremos trabajando para evaluar los daños y buscar soluciones urgentes que eviten un colapso mayor del conjunto", ha señalado.

La espadaña del convento

Y ha hecho un llamamiento a las administraciones competentes y a la sociedad civil para que se sumen a la preservación del convento, "evitando su desaparición definitiva".

"La situación exige una intervención inmediata que garantice la seguridad del edificio y su recuperación para las futuras generaciones", ha añadido.

La "falta de medios"

La Fundación ha recordado que "ya se derrumbó la bóveda del coro, que fue arreglada, en varias fases, con ayudas de la Junta de Castilla y León".

"El problema que tenemos es la falta total de medios económicos. La Fundación Rehabitar Tierra de Campos no tiene capacidad para afrontar la obra de rehabilitación que es urgente, se financia con las cuotas de los socios, que no alcanzan para abordar una obra de ese tipo", ha afirmado.

Y ha señalado que, en febrero de 2025, con ocasión de la caída del muro sur de la iglesia, y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, la Fundación "mantuvo reuniones con el director general de Patrimonio Cultural, sin resultado alguno".

"En estos momentos, el edificio está a la espera de la contratación de obras de apeo y desescombro, que promoverá la Dirección General de Arquitectura y Vivienda", ha señalado.

Y ha asegurado que "esta es la única ayuda con que se cuenta en este momento, y es claramente insuficiente para las necesidades de un conjunto patrimonial de primer orden".

Un círculo vicioso

La Fundación ha lamentado que "la ayuda no llega porque todos los vecinos juntos reclamándolo son muy pocos vecinos, no llega porque el dinero público se invierte en otros sitios, donde va a tener más visibilidad, más rentabilidad, política y económica".

"Se ha pedido ayuda a las administraciones públicas. Pero la ayuda no llega. La ayuda de las administraciones públicas no llega porque el dinero público se invierte en otros sitios, donde va a tener más visibilidad, más rentabilidad", ha señalado.

Y ha recordado que el convento "es un patrimonio cultural, histórico y económico" y que "dejar que se caiga es la peor opción".

"Mañana nos arrepentiremos de haber dejado caer el convento, pero ya será tarde. La cuestión es si dentro de unos años habrá algo que salvar, pues el convento se habrá arruinado completamente", ha afirmado.

Campaña de ayuda

Por ello, la Fundación ha asegurado que "al convento hay que salvarlo ahora". "Tenemos el proyecto para reparar el convento y necesitamos apoyo financiero", ha señalado.

Y ha anunciado el inicio de una campaña para obtener ayuda y parar la ruina del convento, animando a todas las personas que quieran apoyar el patrimonio a hacerse socios o realizar una donación en el enlace: https://rehabitartierradecampos.org/amigos-de-la-fundacion

"Seguiremos informando sobre las acciones a tomar en los próximos días y agradecemos el apoyo de todas las personas e instituciones comprometidas con la defensa del patrimonio histórico", ha zanjado la Fundación.