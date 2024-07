Las orquestas de verbenas "tienen futuro: han crecido mucho y deben estancarse, de lo contrario son inviables"

Noticias relacionadas Celebrando la cultura popular: la magia de las verbenas

Sobre la nebulosa festiva de las verbenas de los pueblos, y también de las capitales -pero menos-, sobrevuela el fantasma de las 'macros', las conocidas macrodiscotecas que abaratan costes a los ayuntamientos, principales organizadores de las fiestas patronales o de verano, pero que han existido siempre. ¿Por qué en estos tiempos se tiene tanto pánico a su irrupción por algunos integrantes del sector?

La explicación la ofrece Pablo Alexander, empresario de Nuevas Producciones y músico y cantante del Grupo La Huella: "Desde que pasó la pandemia hemos trabajado muy bien. Por ello, ha crecido mucho, en cuanto a precios y costes, el sector de las orquestas". Pero deja claro que "las verbenas con orquesta, claro que tienen futuro, pero los costes y los precios deben estancarse, porque si siguen creciendo al ritmo de los últimos años, en un futuro más o menos próximo, es inviable".

Otro factor importante lo pone sobre la mesa Darío García, empresario de Print Euroconciertos, "estamos en un cierto compás de espera, en cuanto al desarrollo de las macros y otros espectáculos en la organización de verbenas". Asegura el dueño de La Huella y Pikante que "las orquestas van envejeciendo, porque no hay gente joven que 'tire del carro', y la que poca que existe es a precios casi desorbitados". Un importante problema que se suma "al alto coste que supone mantener hoy en día una orquesta de calidad".

Pablo Alexander, cantante y músico de La Huella y empresario de Nuevas Producciones

Seguridad Social de todos los integrantes, no solo músicos sino también técnicos y montadores, los sueldos, el combustible, luces, sonidos, leds, camiones, furgonetas... Para mantener una orquesta en estos momentos "se necesitan decenas y decenas de contrataciones, y no a cualquier precio", resume Carlos de la Calle, de la empresa Pentágono. "Cuando hablo con algunos compañeros del sector afirman que precisan de diez o quince fechas más para no tener pérdidas". Es que explica, "es la pescadilla que se muerde la cola, si no tienes volumen de trabajo, no puedes pagar los precios actuales a un batería, un teclista o una cantante y, desde ese momento, llegan los problemas para mantener el proyecto".

Pocos ayuntamientos pueden pagar los precios actuales

La Búsqueda en Villarino en 2023

"La culpa no la tienen los ayuntamientos que contratan, ni las orquestas que se venden, sino el mercado", abunda De la Calle. Es el momento de entrar en acción las contrataciones actuales, sobre todo en Castilla y León, donde son los ayuntamientos quienes hacen frente a los costes de las verbenas, al contrario que puede suceder en Galicia o Asturias, donde son las comisiones.

Desde el lado de los ayuntamientos, la mayoría de ellos en esta Comunidad son pequeños, pero que también quieren disfrutar de sus fiestas y sus verbenas, pero no pueden pagar los precios que piden las orquestas de un nivel medio más bien alto, porque las de en medio, dicen desde el sector, "tienen a desaparecer". ¿El motivo? Simplemente porque las pequeñas aún tienen precios asequibles, las grandes son inviables para estos ayuntamientos, y se quedan en tierra de nadie las medianas. Y, en último caso, siempre queda contratar una disco móvil de música enlatada.

En cambio, existe también un nutrido grupo de ayuntamientos que si pueden pagar orquestas de nivel alto en Castilla y León, no las gallegas que se acercan a los 30.000 euros, como Pikante y La Huella de Segovia, Cañón de León o Vulkano de Salamanca, con precios que casi se han duplicado en los últimos cinco años. Pero claro, el mercado pide calidad, "y la calidad cuesta dinero", deja bien claro Darío Fernández. Porque, uno que recorre muchos pueblos y muchas verbenas conoce de alguna gente que lleva el sistema grabado, bien por la mediocridad, porque la profesionalidad es cara, o bien porque en conjunto no existe calidad o vete a saber por qué motivo.

Un conocedor del sector desde hace muchos años es Javier Fernández, 'Javi Pikante', quien ha cantado en pueblos pequeños, medianos, grandes y capitales. Un veterano de las orquestas lo tiene claro: "Muchos pueblos pequeños no pueden costear una orquesta con las condiciones actuales". Pero quieren celebrar sus fiestas. Y ahí es donde entra el factor macros, dúos o tríos.

"Futuro hay, a pesar de las crisis, que siempre han existido"

Formación de Pikante para la temporada 2024

El empresario segoviano de Print Euroconciertos pone fecha para realizar una radiografía del sector, "en 2027 nos sentamos y hablamos". Mientras, el líder de su orquesta Pikante, Javi, tiene claro que "futuro siempre habrá, porque existe una cantidad de gente joven a los que siempre gusta que las verbenas de su pueblo las anime una orquesta". Eso bien lo conoce de primera mano el cantante de una de las orquestas más veteranas de Castilla y León.

Javi Fernández también es consciente de que "estas supuestas crisis siempre han existido, porque todo cambia con el paso de los años, porque existe un cambio generacional, porque la música en directo sigue y seguirá viva". Además, respecto a las nuevas formas de organizar verbenas, el cantante de Pikante es rotundo: "Hay sitio para todos".

Pero regresa de nuevo la pescadilla que se muerde la cola. Darío García repite, con cierto pesimismo, que "no hay cantera, por lo que es muy complicado mantener el sistema". Así, recuerda que han desaparecido, desde la pandemia, "entre el 15 y 20% de las orquestas, y el año que viene aún más". Es que, apunta, que el trabajo que implica producir todo este sistema de orquestas "requiere de mucho trabajo, incluso siendo rentable no compensa, es muy alto el esfuerzo que hay que hacer, tanto económico como personal, para que este sector pueda funcionar".

Una verbena de Vulkano en Villamayor

Sea como fuere, los amantes de las fiestas y las verbenas de los pueblos, lo tenemos claro. En las cálidas noches de verano, las verbenas típicas españolas, en la provincia de Salamanca sin ir más lejos, cobran vida, convirtiendo plazas y calles en escenarios de alegría y celebración. Estos eventos, arraigados en la tradición rural española, ofrecen una experiencia única donde la música, la gastronomía, la bebida y la comunidad se fusionan en una explosión de color y diversión. Es decir, 'Mi gran noche'.

Más allá del solaz bullicioso y el entretenimiento, las verbenas desempeñan un papel crucial en el tejido social de los pueblos. Estas celebraciones fomentan el sentido de pertenencia y solidaridad entre los habitantes locales, fortaleciendo los lazos comunitarios y transmitiendo tradiciones de generación en generación. Además, generan un importante valor económico a los negocios rurales que, de otra forma, estarían casi abocados a la desaparición. Y, esto, es algo que deben tener muy presente los respectivos ayuntamientos y organizadores de verbenas. Por lo demás, como dice siempre Pablo Alexander subido al escenario: "Viva las verbenas y viva las fiestas de los pueblos".