La resurrección de Cristo pone el broche de oro a la Semana Santa de Castilla y León: alegría y emoción bajo un sol radiante

Procesión del Encuentro en la Plaza Mayor de Valladolid Miriam Chacón / ICAL

Un día de cielos despejados ha servido de marco incomparable para que Castilla y León celebre el reencuentro con el Salvador en este Domingo de Resurrección.

Tras diez días de Pasión, las calles de las capitales de provincia y de numerosas localidades de la Comunidad se han llenado de fieles para vivir las procesiones del Encuentro, en un año donde el buen tiempo ha permitido que cofrades y pasos brillen con su máximo esplendor.

En Valladolid, la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado se han citado de nuevo en la Plaza Mayor. Tras una misa solemne en la Catedral Metropolitana presidida por el arzobispo Luis Argüello, las tallas confluyeron frente al Ayuntamiento pasadas las 13:00 horas.

El encuentro de la Madre y el Hijo culminó con la bendición apostólica y una simbólica suelta de palomas, poniendo el broche final a la Semana de Pasión vallisoletana antes del regreso de las cofradías a sus sedes bajo el canto de la Salve.

En Zamora, la alegría de la Resurrección ha inundado la ciudad. La Cofradía de la Santísima Resurrección ha llenado las calles de luz y júbilo con el encuentro entre Cristo Resucitado y su Madre.

Un día de esperanza que ha puesto el broche final a la Semana Santa zamorana, con un excelente tiempo.

Procesión de la resurrección JL Leal / ICAL

Por su parte, León ha sido una de las ciudades más madrugadoras con la Procesión del Encuentro.

A las 10:15 horas, frente a una Catedral de León abarrotada, se produjo el momento cumbre cuando el Cristo Resucitado miró de frente a la Virgen.

En un acto cargado de simbolismo, un hermano de la cofradía ascendió al paso de la Virgen para cambiar su manto negro de luto por uno blanco de alegría, coronándola como Reina de los Cielos.

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero organiza la procesión del Encuentro de la Semana Santa de León Carlos S. Campillo / ICAL

Entre lágrimas, abrazos y el repicar de campanas, los papones se despojaron de sus capillos mientras la plaza de Regla se inundaba con los acordes del Himno a la Alegría.

En Ponferrada, la Plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario donde la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo, abandonó el luto bajo la mirada de cientos de personas.

Portada por mujeres con mantilla, la imagen se encontró con el Santísimo Sacramento tras recorrer las calles del casco antiguo, en un acto que finalizó con una eucaristía en la Basílica de la Encina.

Procesión de Resurrección con la imagen de la Virgen de la Encina y el Santo Sacramento de Ponferrada César Sánchez / ICAL

En la provincia de Salamanca, una de las Semanas Santas más especiales, la de Ciudad Rodrigo, ha puesto el punto final a este Domingo de Resurrección ante una Plaza Mayor llena.

Allí ha tenido lugar el encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen en la procesión de la Pascua de Resurrección organizada por las Cofradías mirobrigenses, presidida por el vicario general de la Diócesis, José María Rodríguez-Veleiro y con la participación del alcalde, Marcos Iglesias, y otros miembros de la Corporación municipal. Pascua de Resurreción en Ciudad Rodrigo Por otra parte, el municipio vallisoletano de Cigales ha vivido durante este Domingo de Resurrección uno de los momentos más emotivos y simbólicos de su Semana Santa, con la tradicional procesión del Encuentro en la Plaza Mayor. La talla de Cristo Resucitado se encuentra con la Virgen en un acto cargado de significado, tradición y emoción. Ante la expectación de vecinos y visitantes, las dos imágenes avanzaron desde puntos distintos hasta confluir en el corazón del municipio. El silencio contenido dio paso a un instante profundamente simbólico: la retirada del velo negro de luto que cubría el rostro de la Virgen, gesto que representa el fin del dolor y la llegada de la esperanza tras la Resurrección de Cristo. En su lugar, se le impuso un velo blanco, símbolo de alegría, luz y vida nueva, un acto que arrancó aplausos y emoción entre los asistentes. Domingo de resurrección en el municipio de Cigales

También Burgos ha despedido su Semana Santa con la tradicional procesión del Anuncio Pascual.

Frente a la fachada de la catedral gótica, los pasos del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría escenificaron su reencuentro a las 13:15 horas.

La jornada burgalesa, marcada por las buenas temperaturas, incluyó danzas tradicionales, cantos corales y poemas, subrayando el carácter festivo de la resurrección en la capital del Arlanzón.