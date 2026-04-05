Mañueco celebra "el triunfo de la vida y la esperanza" en una Semana Santa "cargada de vivencias inolvidables"

Mañueco este Jueves Santo en la salida del Yacente en Salamanca

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido aprovechar este Domingo de Resurrección para felicitar la Pascua, destacando el "triunfo de la vida y la esperanza que nace de la fe para millones de personas".

A través de X, Mañueco ha calificado esta edición como una "Semana Santa cumbre, cargada de emoción, recogimiento y vivencias inolvidables".

El presidente ha sido testigo directo esta Semana Santa de la procesión del Cristo Yacente de la Misericordia en la madrugada del Jueves Santo.

También presenció el Martes Santo en Valladolid el histórico encuentro entre Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo Camino del Calvario.