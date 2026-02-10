Alerta roja en los embalses de Castilla y León: la subida del caudal amenaza la Casa de la Moneda en Segovia

Crecida del Río Eresma en Segovia, a su paso por los molinos, la casa de la moneda y La Fuencisla Nacho Valverde / ICAL.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha extremado las medidas de vigilancia y control en toda la cuenca ante el aumento crítico de los caudales.

La situación, agravada por el deshielo y las persistentes lluvias, ha obligado al Comité Permanente del Organismo a ordenar desembalses en niveles de aviso rojo en puntos clave para evitar daños mayores, aunque se advierte de posibles afecciones en viviendas y patrimonio.

Puntos críticos: Soria, León y Segovia

La situación más preocupante se concentra en tres provincias donde la capacidad de regulación de los embalses está al límite:

Soria (Cuerda del Pozo): Tras una reunión de urgencia a última hora de este martes, la CHD ha decidido elevar el caudal de salida de 100 a 120 m³/s. El organismo pide extremar la precaución aguas abajo del embalse ante posibles desbordamientos.

León (Villameca): El embalse ha registrado un incremento masivo de aportaciones durante la madrugada. Se ha acordado liberar 20 m³/s, una cifra por encima del umbral rojo que, según advierte la CHD, podría ocasionar daños en viviendas.

Segovia (Pontón Alto): El embalse ha alcanzado el 100% de su capacidad, perdiendo toda posibilidad de frenar el agua (laminación). Como resultado, el río Eresma a su paso por Segovia capital ya está en nivel rojo y se espera que el caudal siga subiendo, amenazando monumentos emblemáticos como la Casa de la Moneda.

Los Arribes y el Duero, bajo vigilancia

En el tramo final de la cuenca, en los Arribes del Duero, ya se registran avisos de nivel rojo que podrían intensificarse en las próximas horas según vayan llegando las ondas de avenida de los ríos afluentes.

Por otro lado, el embalse de San José (Valladolid/Zamora) mantiene niveles de aviso amarillo. Al ser una infraestructura de pequeña capacidad, el agua sale al mismo ritmo que entra, por lo que se vigilan de cerca las estaciones de San Miguel del Pino y Toro para garantizar la seguridad.

Avisos hidrológicos de la CHD

A las 21 horas, la CHD tiene activos 60 avisos hidrológicos, 13 de ellos en nivel rojo, 18 en naranja y 29 en amarillo.

Los ríos con mayor riesgo de desbordamiento, en nivel rojo, son: el río Duero, en la salida del embalse de la Cuerda, (Soria); el Duero también en la provincia de Salamanca, en Saucelle-Duero; el Duratón en Sepúlveda (Segovia); el Eresma en Valsaín (Segovia), también en la salida del embalse de El Pontón y en Segovia capital; el Huebra en Puente Resbala (Salamanca); el Omaña en Las Omañas, de León; el Órbigo en Cebrones del Río, (León); el Riaza, a su paso por Riaza (Segovia); el Tuerto por Villameca y San Félix de la Vega, en León y el Ucero por Osma (Soria).