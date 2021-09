Igea: “Alguno ya está con los carteles electorales, nosotros trabajando”

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, está tranquilo ante un adelanto de unas posibles elecciones en Castilla y León, y ha afirmado que su partido (Ciudadanos) no piensa en eso, sino en “seguir trabajando” por los castellanos y leoneses. “Es cierto que ya hay gente preparando carteles electorales y las gomas, pero nosotros solo pensamos en los ciudadanos”, ha explicado durante una visita a un centro escolar en Valladolid.

Sobre la posibilidad de que su partido esté preparado para unos posibles comicios adelantados en Castilla y León, en esta ocasión, Igea ha lanzado balones fuera. “Nosotros estamos preparados para hacer políticas reales, con normas de transparencia, con políticas concretas y lo que les importa a los ciudadanos. Nosotros somos los que proponemos reformas en Sanidad, los que buscamos soluciones y los que estamos preparados para contar lo que está pasando, para esto sí estamos preparados". "Tenemos la política y los hechos del trabajo llevado a cabo en la Junta y en otras comunidades como Andalucía pero también en gobiernos municipales”, sentenció”, ha afirmado.

También ha tenido una frase para los que anticipan ya unas eleccione:"La política siempre está llena de rumores y qué sería de algunos sin ellos por que se quedarían sin oficio".

"Espero que en esta Comunidad no gobierna quien no cree en la inclusión"

Por otro lado, preguntando por la convención nacional del Partido Popular que tuvo lugar ayer en Valladolid, el vicepresidente se ha mostrado irónico sobre si le hubiera gustado estar presente en ella. “Yo no soy del PP, estuve en la convención de mi partido, algunos van a los de su partido y a las de otro, pero yo, de momento, voy a las que milito”. También ha asegurado que es “bueno que los partidos reflexiones” y ha lanzado un dardo sobre las políticas sociales. “En este país quien pretenda gobernar tiene que apostar por una política de integración y espero que en esta Comunidad no gobierna quien no cree en la inclusión ni en las políticas de integración. Por eso nosotros estamos aquí, porque mantenemos unas políticas respetables”, ha finalizado.

