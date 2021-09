Dura respuesta de Igea al CESM: "Tendrá que dar explicaciones quien no tomó decisiones"

Mariluz Martínez / ICAL

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, respondió hoy en Burgos al sindicato médico CESM de Castilla y León que acusó ayer a la Consejería de Sanidad de la falta de médicos para solucionar el problema de la sanidad. A ellos les dijo: “Nosotros afrontamos la situación y tomamos decisiones estructurales y quien no las tomó es quien tendrá que dar las explicaciones”.

Lo hizo a preguntas de los periodistas antes de visitar las instalaciones del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). En este sentido, Igea señaló que la Atención Primaria en Castilla y León necesita “una reestructuración y reforma urgente”, algo en lo que están de acuerdo, dijo, “todas las sociedades científicas que se dedican a la Atención Primaria, no el sindicato médico”.

Por ello, apeló a “saber distinguir entre las defensas legítimas del interés de un colectivo y las opiniones científicas del interés de la ciudadanía y el interés de la salud publica”. “Quien evalúa la calidad científica de nuestra asistencia son las sociedades científicas que agrupa a muchos más facultativos y son ellos quien han dicho que esto es necesario”, apostilló.

Por ello, consideró que “dar patadas para adelante no es una solución”. "No hemos llegado hasta aquí de la noche a la mañana. "No hemos llegado hasta aquí de ayer a hoy sino después de 30 años de una manera de gestionar la sanidad y la Atención Primaria que necesita hoy urgentemente tomar medidas”.

El vicepresidente de la Junta subrayó que “mentir a los ciudadanos no es una solución” y que “no es una opción mentir a los ciudadanos”. “Tenemos un panorama por delante de jubilaciones y falta de profesionales y este gobierno ha incrementado un 50 por ciento las plazas MIR”. Por ello, se preguntó: “¿Dónde estaba el sindicato médico hace dos años cuando era un 50 por ciento por menos?, ¿Qué ha ocurrido?, ¿Quién no tomó esta decisión?, ¿Quién ha tomado esa decisión en esta Comunidad?, ¿Quién ponía parches y quién ha tomado esta decisión?”.

