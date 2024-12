Puedes verla entera en este puente de diciembre: es para muchos la mejor serie basada en los libros de Stephen King

Si eres amante de las historias sombrías y escalofriantes, El visitante debería encabezar tu lista para este puente de diciembre que comienza este viernes 8 de diciembre. Este thriller psicológico, inspirado en la novela homónima de Stephen King, combina la intensidad narrativa del autor con un tono inquietante que recuerda a True Detective. Es, sin duda, un imprescindible para los fanáticos del género.

La historia se sitúa en un pequeño pueblo de Oklahoma, donde el brutal asesinato de un niño de 11 años sacude a la comunidad. Todas las pruebas apuntan a un único culpable: Terry Maitland (Jason Bateman), un respetado entrenador de béisbol. El detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), convencido de la solidez de las pruebas, no duda en arrestarlo públicamente.

Sin embargo, lo que parecía un caso cerrado da un giro inesperado que desafía cualquier lógica. Con cada nuevo hallazgo, la investigación se adentra en terrenos desconocidos, dejando al espectador en vilo.

La serie brilla gracias a un elenco sobresaliente: además de Mendelsohn y Bateman, destaca la interpretación de Cynthia Erivo como Holly Gibney, una investigadora privada poco convencional que se convierte en pieza clave para desentrañar el misterio. Gibney es un personaje recurrente en el universo literario de King, presente también en la trilogía de Bill Hodges (Mr. Mercedes, Quien pierde paga, Fin de guardia).

El visitante

El reparto se completa con nombres como Julianne Nicholson (Mare of Easttown), Mare Winningham (American Horror Story), Paddy Considine (La casa del dragón), Jeremy Bobb (Muñeca rusa) y Max Beesley (Operation Fortune).

El guion de esta adaptación corre a cargo de Richard Price, conocido por su trabajo en series como The Wire, The Deuce y The Night Of. Además, Jason Bateman, quien también interpreta a Maitland, dirige los dos primeros episodios con una precisión que evita el exceso emocional, centrándose en los aspectos más crudos y perturbadores de la narrativa.

El visitante no es solo una serie de misterio; es una exploración de los límites entre lo racional y lo inexplicable. Con una atmósfera opresiva, actuaciones excepcionales y una narrativa que desafía las expectativas, es una experiencia cautivadora que te mantendrá enganchado hasta el final.

Ficha técnica