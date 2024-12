¿Cuántos capítulos tiene en total la serie 'Renacer' y hasta cuándo Antena 3 puede estirar su emisión?

Renacer vuelve a cautivar una semana más al público. La ficción protagonizada por Demet Evgar le ha devuelto el liderazgo de las noches de los lunes y los martes a Antena 3. El pasado lunes 25 de noviembre, el remake de la serie coreana Doctora Cha pudo con MasterChef Celebrity, al obtener un 13,9% de cuota y 1.174.000 espectadores frente al 13,6% de share y los 776.000 seguidores que obtuvo el talent culinario.

Ante estas cifras -el martes 26 lideró con un 15,6% y 1.251.000 espectadores superando el 12,8% GH: límite 48 horas-, toca hacerse una pregunta: ¿cuántos episodios tiene Renacer y cuánto tiempo estará en el prime time de los lunes y los martes de Antena 3?

Como sucedió con Hermanos, la primera temporada de Renacer en su Turquía natal fue más corta de lo normal, al contar sólo con 16 episodios. Habitualmente, las series otomanas cuentan con 30-35 capítulos por tanda, inclusive en la primera. Esto tiene su explicación. La serie escrita por Ayça Üzüm y Atasay Koç se estrenó el 16 de febrero de este año en la cadena turca Show TV.

Un lanzamiento de mitad de temporada, que puede intuirse como el relevo de otra producción del mismo canal que no terminó de funcionar y que fue cancelada antes de tiempo. Esto habría dejado su slot para otro título nuevo, surgiendo así Renacer. A pesar de tener ese hándicap, de desembarcar en televisión cuando la temporada ya había arrancado, el carisma de su protagonista pronto conquistó al público otomano.

Vendida a más de 50 países, Renacer se ha convertido en uno de los últimos éxitos internacionales con manufactura turca. Tal es así, que Renacer fue renovada por una segunda temporada, que comenzó a emitirse el pasado 24 de septiembre en Turquía y que lleva ya diez episodios emitidos, el pasado martes 26 de noviembre se lanzó el décimo.

Escena de 'Renacer'.

Con lo cual, toca ver cómo será su emisión en España. Como sucedió con otros títulos como Hermanos, Inocentes o Mi hija, Antena 3 opta por fragmentar los episodios en dos días. El motivo es que cada capítulo tiene una duración de 120 minutos, algo que inviable para el horario de máxima audiencia en España. De ahí, que la cadena de Atresmedia opte por partir cada episodio en dos, repartiéndolo en el prime time del lunes y el martes.

Teniendo en cuenta que Renacer se estrenó el 18 de noviembre en Antena 3, se estima que el final de su primer temporada sea el 4 de marzo de 2025.

Escena de 'Renacer'.

Eso teniendo en cuenta que la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes no modifique su programación, dado que la serie se topa con tres fechas a tener en cuenta: el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y el 6 de enero. En el caso tanto de Nochebuena como Nochevieja, muy previsiblemente, Antena 3 opte por emitir sus galas especiales de Navidad y Año Nuevo. Con lo cual, esos días no habría segunda parte del episodio de Renacer -se quedaría sólo los lunes 23 y 30 de diciembre-.

Después está el 6 de enero, Día de Reyes. A pesar de ser festivo, Antena 3 puede optar por mantener la emisión del episodio, al no haber una programación concreta para la noche de esa jornada. Aunque, si optase por no emitir episodio, Renacer sólo se emitiría parte del episodio el martes 7 de enero.

Escena de 'Renacer'.

En caso no haya episodio esos días, la primera temporada de Renacer retrasaría su final hasta el 11 de marzo (en caso no se emita en Nochebuena y Nochevieja) o el 17 de marzo (si Antena 3 opta por no emitir tampoco en Reyes).

Eso sí, esto es una suposición hasta que haya confirmación oficial. No obstante, dados los buenos datos que está teniendo Renacer, es recomendable que Atresmedia cuide su emisión.

Después está la segunda temporada. En plena emisión todavía en su Turquía natal, queda todavía por saber cuántos episodios tendrá, aunque lo normal es que tenga otros 16. Que haya una tercera temporada es, por ahora, una incógnita.

En todo caso, lo que sí queda claro, es que hay Renacer para rato y que Antena 3 tiene bien cubierto su prime time de los lunes y los martes hasta el final de la temporada.