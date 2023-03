‘Supervivientes’ lidera la noche, pero ‘Secretos de familia’ le gana en número de espectadores

En años anteriores, Supervivientes era sinónimo de liderazgo en Telecinco, y es que no había gala o debate que no liderase su franja de emisión, incluso con cierta comodidad. Sin embargo, en la presente temporada el éxito se le está escapando. El pasado jueves el reality no podía hacer sombra a Pasapalabra, que dio el bote más alto de su historia en el horario de prime time, y ha cerrado la semana siendo líder de su franja, pero sin conseguir el programa más visto de la noche.

Así, este 19 de marzo, según los datos de Kantar, ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Conexión Honduras de Supervivientes alcanzó un 12,3% con 1.204.000 espectadores de media. Pierde un punto respecto a la semana anterior, y cede también en espectadores. Fue una gala en la que Gabriela Arrocet, hija de Bigote Arrocet, se convertía en la nueva concursante, después del abandono voluntario de Patricia Donoso.

Antena 3, por su parte, ofreció un nuevo episodio de Secretos de familia y bajó ligeramente tanto en cuota de pantalla como en espectadores respecto a la última emisión. De esta manera, firmó un 11,3% de cuota con 1.320.000 espectadores y fue el programa con mayor número de espectadores de la noche.

Por su parte, La 1 continuó dedicando el domingo al cine con La película de la semana. En esta ocasión se disfrutó del largometraje La herencia, que no hace mucho ruido y se queda con un 8,4% y 1.115.000 espectadores de media. Y en La 2, en Versión Española, se disfrutó de Grupo 7 y que firmó 268.000 espectadores con un 3%.

Por su parte, laSexta emitió una nueva entrega de Lo de Évole, que pierde casi la mitad de sus seguidores en una semana y se conformó con un 4,5% de share y 673.000 espectadores de media. El protagonista de la jornada fue Ignatius Farray. A continuación, la película ¡Shazam! se queda con un 4,2% de share y 445.000 espectadores.

Cuarto Milenio, en Cuatro, cierra la noche de las generalistas, y prácticamente calca los datos del domingo previo, con un 6,5% y 849.000 espectadores de media. En esta ocasión, Iker Jiménez y su equipo narraron a sus seguidores historias como la

Lo más visto de la jornada fue el encuentro de fútbol en el que el Fútbol Club Barcelona ganó al Real Madrid, y que consigue un 13,4% de cuota con 1.970.000 espectadores de media. Se emitió en pago, en Movistar LaLiga de la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, hay que destacar que Boom, en su segunda tarde en Antena 3 durante los fines de semana, se queda con un 7,8% de cuota y 939.000 espectadores. El día antes, en su primer día en este nuevo horario, había anotado un 8,2% con 802.000 espectadores.

