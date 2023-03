Manu Tenorio confirma en ‘Socialité’ la escasa relación de los concursantes de ‘OT 1’: “Ya no hay chat”

Desde hace meses, en el universo del corazón de Telecinco se hablaba de la escasa o nula relación que habría entre los artistas surgidos de la primera edición de Operación Triunfo. Todo arrancó con la boda de Chenoa, a la que no fue invitada Rosa López porque no la consideraba su amiga, y eso provocó que se dijesen todo tipo de informaciones. “La realidad es que no se pueden ni ver y tienen envidia al jefe”, aseguró Kiko Hernández en diciembre, y haciendo referencia al apodo con el que conocerían a David Bisbal. También se dijo entonces que la relación que tienen Rosa López y Chenoa es “nula” y que durante toda la vida han sido competidoras.

Este fin de semana, Socialité ha hablado con el cantante Manu Tenorio, quien fue finalista de aquella primera temporada de Operación Triunfo, y ha confirmado que la relación entre los que un día fueron compañeros y contrincantes se ha enfriado. Así, explicó que ya no existe “ningún tipo” de chat entre ellos. “Se ha eliminado ese chat, yo qué sé, es curioso”, narraba el andaluz. “Se ha enfriado un poco bastante la cosa, últimamente la gente está muy dispersa”, añadía en ese sentido. Ante un posible reencuentro en los escenarios con los demás triunfitos, Tenorio respondía con ironía: “No lo sé, quizás por agendas... Pido el comodín del público”.

Hay que destacar que, precisamente, Manu Tenorio fue señalado meses atrás por Kiko Hernández por no querer hablar con Sálvame, que pertenece a la misma productora que Socialité, La Fábrica de la Tele. Sucedió durante el funeral de Álex Casademunt, en marzo de 2021. “Todos se reunieron en una sala, a espaldas de Marta (López) y encabezados por Manu Tenorio, para decir que somos la peste y lo peor de la profesión. Que solo sacamos mierda y que no nos den ni agua. Que lo único que queremos nosotros es separarlos y distanciarlos cuando la realidad es esa: que no se pueden ni ver ni uno”, aseguraba entonces el colaborador.

A pesar de que ya no tengan un chat, lo cierto es que no todas las relaciones entre los concursantes estarían rotas. Chenoa, por ejemplo, sí que invitó a su boda a Natalia, Gisela, Geno Machado y Alejandro Parreño. Y este último colgó en sus redes sociales cómo asistió el pasado fin de semana un concierto que ofreció David Bisbal en Madrid.

