Terelu Campos llama a ‘Fiesta’ para desmentir una información sensible sobre su hermano

Hasta hace relativamente poco se desconocía que Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un hermano por parte de padre. Fue Antonio David Flores quien dio esa información exclusiva en 2020, y desde entonces, ambas han hablado brevemente de esta persona, que es totalmente desconocida. En los últimos días, Terelu quiso contar en su blog de la revista Lecturas cómo es su relación, y cómo se conocieron una Semana Santa, mientras veían procesiones.

Este domingo, Fiesta, el programa que presenta Emma García, recogía estas impresiones, contando con Alejandra Rubio, hija de Terelu, como colaboradora. Y ahí pusieron sobre la mesa un tema muy sensible, y es que afirmaron que esta persona habría estado en prisión por un delito muy grave. Incluso cebaron esta información con un rótulo que rezaba: “El hermano de Terelu estuvo en la cárcel”. Algunos colaboradores como Saúl Ortiz y Gema Fernández incluso señalaban a la presentadora de Sálvame por haber puesto a su hermano anónimo en el disparadero. “Este señor estuvo sentenciado, fue condenado, pasó por prisión y ya ha cumplido condena por un delito grave”, aseguraba en este sentido Gema.

Alejandra Rubio no pudo aportar información al caso. No sabía nada de esto, y ni siquiera estaba al tanto de que su madre hubiese escrito sobre este hermano en el blog de Lecturas. “Mi madre normalmente piensa bastante y hace las cosas de manera racional, pero también se puede equivocar. A mí me sorprende que lo haya hecho e igual se ha equivocado porque es mejor dejar las cosas tranquilas, pero si lo ha dicho es por algo”, valoraba.

Terelu Campos decidía entonces llamar por teléfono a su hija, entrando así en el programa. Y una de las primeras cosas que hizo fue pedir que dejasen de poner el rótulo que aseguraba que esa persona había estado en prisión. “Buenas tardes Emma, mi hermano no ha estado en la cárcel nunca, no tengo nada más que decir”, decía la malagueña. Emma García le preguntaba entonces si desmentía la información. “Mi hermano no ha estado en la cárcel nunca ni yo he puesto a mi hermano en el punto de mira de nada. No tengo nada más que deciros, os lo agradezco un besito, y a ti Emma te quiero lo siguiente a mucho”, se despedía Terelu, no sin añadir que su entrada en el blog iba relacionada con Anabel Pantoja, puesto que un joven llamado Pinocho asegura ser su hermano.

Emma García mantenía entonces una actitud neutral, diciendo que la información que manejan no es una opinión, sino un hecho. “Si mi madre ha entrado a decir que no es que no”, insistía Alejandra Rubio, mientras que Gema Fernández remarcaba que el programa tenía las pruebas de la condena. “Pero ha podido ser condenado y no entrar en prisión”, finalizaba la presentadora.

