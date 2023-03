Terelu Campos, desconsolada al conocer la muerte de Laura Valenzuela: "He vivido mucho con ella"

Este viernes 17 de marzo 2023, Laura Valenzuela ha fallecido a los 92 años de edad y tras unas semanas delicada de salud. Durante toda esta semana, Sálvame ha informado sobre la situación en la que se encontraba la comunicadora y finalmente ha sido Terelu Campos la encargada de dar la triste noticia en pleno directo.

Tras tratar varias noticias a lo largo de la tarde, las presentadoras de este viernes en Sálvame han vivido un duro momento cuando David Valldeperas, el director, las ha llamado al puesto de mando.

Cuando nadie se esperaba la noticia, Terelu Campos ha cambiado el gesto por completo y ha comenzado a hablar a la cámara mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. "Tenemos que comunicaros que, finalmente, después de unos días luchando en el Hospital de la Princesa, Laura Valenzuela ha muerto a los 92 años", anunciaba la presentadora.

"Me cuesta mucho, me cuesta mucho", añadía tras terminar de dar la noticia. "Yo hablé con Lara (Dibildos) y me dijo que estaba luchando, que estaba con el tratamiento, pero que ella se moría de pena. Yo la entiendo perfectamente, una madre es una madre", continuaba con la voz entrecortada.

Terelu Campos en 'Sálvame'.

"Estamos hablando de un referente en la televisión de nuestro país", apuntaba. "Yo he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos, también familiares. Laura entendió que era el momento de retirarse, de estar tranquila y disfrutar de sus nietos. Su hija entendió que la mejor manera de cuidarla era irse con ella".

[Laura Valenzuela, la única presentadora española de Eurovisión: así fue el 'tierra, trágame' que tuvo que vivir]

Sin embargo, ha habido un momento en el que la hija de María Teresa Campos no ha podido continuar con su discurso y le ha pedido a su compañera María Patiño continuar con el programa. "Nosotros, como hijos, no podemos eviarles la vejez... No puedo, sigue tú", le susurraba a Patiño mientras no paraba de llorar.

En ese momento, ha conseguido recomponerse y contar algún momento junto a la mítica comunicadora. "Me acuerdo que su padre no sabía que Lara se había quedado embarazada. Estaban las dos y llegué yo. Me dijeron que Lara estaba embarazada", recordaba Campos.

Minutos después, la presentadora aseguraba que había recibido un mensaje de Lara Dibildos en directo. "En el mensaje me ha dicho: 'Ya descansa tranquila'". Asimismo, el programa ha realizado un homenaje a la presentadora, recopilando los momentos más importantes de la carrera de Valenzuela.

Las palabras de Terelu pobrecita 😭 inconscientemente debe de estar acordandose de su madre #yoveosalvame pic.twitter.com/0G3QB2XUVe — 🥀 (@sugarcriminal) March 17, 2023

Sigue los temas que te interesan