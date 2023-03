Muere Laura Valenzuela a los 92 años tras unos días ingresada en el hospital

Triste e irremplazable pérdida en el seno de la familia Valenzuela Dibildos. Este viernes, 17 de marzo de 2023, ha fallecido la emblemática presentadora Laura Valenzuela a los 92 años de edad y tras unas semanas delicada de salud.

La madre de Lara Dibildos (51 años) ha perdido la vida en la más estricta intimidad y con la discreción que ha caracterizado su existencia desde que en 2012 decidiera abandonar la vida pública, retirarse de la televisión tras una vasta y premiada trayectoria profesional.

Tras conocerse el fallecimiento, su hija Lara Dibildos ha roto su silencio a través del espacio Sálvame. "Ya descansa tranquila", han sido sus escuetas palabras, enviadas a su gran amiga Terelu Campos (57). En los últimos días, Valenzuela había vuelto a ingresar en el hospital, en la UCI, y su salud había preocupado sobremanera a su entorno más cercano. Su hija, Lara, confirmó su ingreso y reconoció que estaba "malita" y que su estado era delicado.

Laura Valenzuela en una de sus últimas imágenes públicas, en junio de 2016, en Madrid. Gtres

Lo cierto es que la salud de la mítica presentadora de Telecinco, ¿dígame? se había resentido días atrás, a principios del mes de marzo, hasta el punto de que tuvo que abandonar su domicilio madrileño para visitar el hospital San Rafael de Madrid, como informó EL ESPAÑOL.

Se encontraba indispuesta, con algunos grados de fiebre de más y se le aconsejó a la familia trasladarla al centro médico. Se le detectó una infección.

Un pequeño bache de salud del que supo recuperarse, fue dada de alta y trasladada a su casa. "Sí, ha estado ingresada, pero ya está en casa y todo bien. Le ha remitido la fiebre y está con antibiótico", fueron las palabras que su hija, Lara, deslizó a este periódico en ese momento.

Fue en el año 2012 cuando la madre de la actriz Lara Dibildos optó por retirarse del foco público. Dijo adiós a la vida pública tras recoger el galardón a toda una carrera otorgado por la Academia de la Televisión.

Laura Valenzuela junto a su única hija, Lara, en una imagen tomada en la comunión de su nieto Álvaro Muñoz Dibildos, en 2016. Gtres

Un cierre de oro a una carrera brillante. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", desveló Dibildos a este periódico, en septiembre de 2022, recreando las palabras que le dijo su madre aquel año del adiós.

Desde entonces, sólo en contadísimas ocasiones se había dejado inmortalizar Laura Valenzuela por las cámaras. Y cuando la captaban, desplegaba esa simpatía y sonrisa de siempre. Decidió irse del foco y mantuvo en su determinación hasta el final de sus días, por más que recibió en vida suculentas ofertas para retornar al calor de los focos y las revistas del corazón. Valenzuela vivió sus últimos años tranquila, rodeada de cuidados profesionales y afectos familiares.

Cabe recordar que Laura Valenzuela fue una actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo española, uno de los rostros más conocidos tanto de la pequeña como de la gran pantalla durante las décadas de los años 1950 y 1960. La primera andaluza en trabajar en una cadena nacional. Nacida en Sevilla, se trasladó a Madrid con su familia cuando aún no tenía un año de edad.

Tras varios años trabajando en TVE, en 1958 conoce al que luego sería su marido, el productor de cine José Luis Dibildos, que le anima a impulsar su carrera cinematográfica. Regresa a la pequeña pantalla en 1968 con los espacios Contamos contigo y Galas del sábado, que la unió profesionalmente con Joaquín Prat, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más recordadas.

En 1969, fue la encargada de retransmitir para toda Europa el XIV Festival de la Canción de Eurovisión. Uno de sus grandes hitos televisivos fue en 1990, cuando Telecinco la fichó para conducir el espacio Tele 5 ¿dígame?, junto a Javier Basilio y Paloma Lago (55). En 2012, anunció que se retiraba de la vida pública tras recoger el premio que le fue otorgado por la Academia de la Televisión, a toda su trayectoria profesional.

La capilla ardiente quedará instalada este viernes 17 de marzo a las 21 horas en el tanatorio de San Isidro, en Madrid.

