Quién es Pinocho, el invitado de esta noche en ‘Viernes Deluxe’ y qué tiene que ver con Anabel Pantoja

Pinocho será el protagonista de la noche de Telecinco, pero no porque Mediaset vaya a emitir el clásico animado de Walt Disney o algunas de las adaptaciones que ha tenido en la gran pantalla el relato de Carlo Collodi. Y es que un joven, conocido así por su círculo más cercano, se sentará por primera vez en el plató de Viernes Deluxe para contar su historia, de la que hasta ahora se saben pocos datos.

Este muchacho, cuyo verdadero nombre es Luis Manuel Vicente Rico, saltó a la primera plana hace algunos meses, pues mantiene que es hijo de Bernardo Pantoja, fallecido en noviembre de 2022, y por lo tanto, sería hermano por parte de padre de la influencer Anabel Pantoja. La que fuese concursante de Supervivientes o Gran Hermano VIP siempre se ha mostrado molesta con este tema, y nunca se ha pronunciado al respecto.

Que Pinocho se sentaría en el Deluxe se anunció este mismo jueves por la tarde. Sálvame estaba cubriendo un evento al que debía ir Anabel Pantoja, y para ello habían mandado como reportero a Germán González. En una de las conexiones le preguntaron si la sevillana había acudido ya, y González respondió que no. Entonces Kiko Hernández dijo que dudaba mucho que pisase la alfombra cuando supiese que Pinocho hablaría en televisión por primera vez. “Anabel, voy a demostrarte que soy tu hermano y que mi apellido es Pantoja”, avanza José Luis en la primera promo ofrecida por Telecinco de su entrevista.

Hay que destacar que el universo de La Fábrica de la Tele lleva meses siguiendo los pasos de Pinocho, quien hace unas semanas ofreció una entrevista en una revista. Allí aseguró que Bernardo Pantoja le llamaba hijo. “Bernardo me decía que hacía años había tenido una relación con mi madre y fruto de esa relación habría nacido yo’’, afirmaba. En la misma publicación aseguraba que le había pedido a través de un burofax una prueba de ADN a Anabel Pantoja y que no habría tenido respuesta de momento.

En varios programas han insistido que el objetivo de reconocer la paternidad de Bernardo Pantoja no sería el dinero, sino cumplir sus últimas voluntades. Según informó Sálvame el pasado diciembre, el hermano de Isabel Pantoja le dijo antes de morir: “Tú me llamas a mí papá, me dices papá porque yo soy tu padre”.

EXCLUSIVA: ¡Mañana Pinocho, el supuesto hermano de Anabel Pantoja e hijo de Bernardo, se sienta en el Deluxe! ¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/MGJ3dVIFgb — Deluxe (@DeluxeSabado) March 9, 2023

