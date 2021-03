La impresionante fortaleza de 'Mujer': ni el fútbol afecta a sus audiencias

Cuando Antena 3 estrenó el pasado julio de Mujer, nadie podría presagiar el fenómeno en el que se convertiría después. Tanto que incluso ni los partidos de fútbol de mayor audiencia han afectado ni lo más mínimo a sus registros. Su fidelidad es tal que nunca ha bajado de los 2,2 millones de espectadores frente al deporte rey.

Anoche, sin ir más lejos, los 5,6 millones de espectadores que logró la prórroga del Barça-Sevilla de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey no intimidó ni lo más mínimo a la serie de Antena 3, que congregó a un 18,5% de cuota con 2.224.000 espectadores.

El primer partido al que tuvo que enfrentarse fue el Alcoyano-Real Madrid de dieciseisavos de final de la Copa del Rey el pasado 20 de enero. El encuentro congregó a un 14,6% de la audiencia y 2.747.000 espectadores y en la prórroga se disparó a un 20,7% de share y 3.447.000 espectadores.

Sin embargo, la serie protagonizada por Özge Özpirinçci ni se inmutó al congregar a un 20,3% y 2.261.000 espectadores, aplastando también a Love is in the air, que no aprovechó el arrastre del fútbol y sólo anotó un 12,3% y 934.000 espectadores.

La siguiente batalla contra el Rayo-Barcelona del 27 de enero. El encuentro firmó un 16,7% y tres millones de espectadores, mientras que la serie logró un 20,3% de cuota de pantalla con 2.277.000 espectadores.

El Granada-Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey reunió a un 21,3% de share y 3.874.000 espectadores de media en Telecinco. Mujer siguió a lo suyo con un 18,9% de cuota y 2.222.000 espectadores.

El partido de ida de semifinales entre el Sevilla y el Barcelona del pasado 10 de febrero se disparó hasta un 24,7% de share y 4.650.000 espectadores. Mujer tampoco se inmutó al congregar a un 18,1% de cuota con 2.274.000 espectadores.

Avance en fotos de la segunda parte del capítulo 54 de 'Mujer' que Antena 3 emite este martes 2

¿Hasta cuándo?

Hay que recordar que Kadın (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas está compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios. Es decir, que a Antena 3 aún le quedan meses para despedir la ficción.

De seguir con la triple emisión semanal, el final de esta segunda temporada se producirá el martes 6 de abril cuando se emita la segunda parte del capítulo 64. Ese mismo día se iniciaría la emisión de la tercera temporada con el primer capítulo.

El final de la serie llegaría por tanto en la primera semana de junio, siempre y cuando se emitan dos capítulos a la semana. De producirse cambios y sólo emitirse un capítulo semanal, la extensión de la serie podría ser mayor.