‘Mujer’ vuelve a arrollar a ‘Love is in the air’ con un millón de espectadores más

‘Mujer’ vuelve a arrollar a ‘Love is in the air’ Antena 3

Este 27 de enero, Telecinco emitió a las 21.00 horas el partido de fútbol que enfrentaba al Fútbol Club Barcelona y al Rayo Vallecano dentro de los octavos de final de la Copa del Rey. Un encuentro que acarreaba que el nuevo capítulo de Love is in the air comenzase pasadas las 23.00 horas, enfrentádose de lleno a Mujer, en Antena 3.

Un choque de novelas turcas que se zanjó por segunda semana con la victoria de la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk. Y es que Mujer alcanzó un 20,3% de cuota de pantalla con 2.277.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Por su parte, Love is in the air, en Telecinco, se conformó con 1.332.000 espectadores y un 12,2%, lo que supone una pérdida de 547.000 espectadores respecto al capítulo del martes, y de 860.000 espectadores de la entrega del lunes, cuando anotó récord.

Antes, el partido de fútbol del Barcelona y el Rayo, que terminó con la victoria culé superó los tres millones de espectadores, con un share del 16,7%. Unos datos muy buenos, pero insuficientes para ganar a su principal competidor.

Y es que Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto del día con un 21,4% y 3.898.000 espectadores. Además, El Hormiguero, que recibió a Adriana Ugarte y Eduardo Noriega, superó los 3,1 millones con una cuota del 17%.

#Audiencias I



Buenos días@antena3com repite liderazgo en el día (15,9%) y en Prime Time (18,4%) con lo+visto de la TV:@A3Noticias 2 sigue en sus mejores datos en años: 3.898.000 y 21,4%@PasapalabraA3, 2ª MEJOR CUOTA HISTÓRICA, 23,7% y +3,7 M@El_Hormiguero suma +3,1 M y 17% pic.twitter.com/bmLPB4Yr39 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 28, 2021

La 1 emitió el tercer episodio de La Caza. Tramuntana. La investigación de Sara Campos sobre la muerte de Dani comenzó a dar sus frutos, a la vez que va descubriendo nuevos secretos del pequeño pueblo Mallorquín. La entrega fue vista por un 7,6% de la audiencia, con 1.347.000 espectadores, lo que supone una ligera mejora respecto a la semana anterior.

La fuga de los youtubers españoles a Andorra centró la entrega de Horizonte, el programa de Iker Jiménez de la noche de los miércoles en Cuatro. Un debate que logró el interés del 8,8% de la cuota de pantalla con 976.000 espectadores.

La emisión de #Horizonte en @cuatro fue visto en algún momento por 4.448.000 personas.



El programa presentado por @navedelmisterio y @carmenporter_ alcanza el 8.8% de cuota de pantalla y 976.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/ETLUufW5mP — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 28, 2021

Steven Seagal protagonizaba y dirigió En tierra peligrosa, un blockbuster de acción de los años 90 que fue la propuesta de laSexta para la noche de este miércoles. La cinta logra una audiencia media de 744.000 espectadores y una cuota de 5,3 puntos.