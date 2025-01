El Benidorm Fest 2025 completa su cartel: Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot, a la final en una noche ajustada

El Benidorm Fest 2025 ya tiene a los ocho finalistas que competirán el sábado, 1 de febrero, por representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot han sido los afortunados de la segunda semifinal, que lamentablemente ha dejado fuera a Henry Semler, Celine Van Heel, Carla Frigo y DeTeresa.

Algo extraño tenía que pasar en la gala de este jueves, 30 de enero, para que Melody no se colase en la final. Esa Diva partía como una de las grandes favoritas de la criba. La sevillana, como se esperaba, ha sido excesiva en el planteamiento escénico. Alturas, acrobacias, fuego, coreografía, visuales... Todo ello coronado con la seguridad vocal que caracteriza a la artista. Eso sí, por desgracia, el agudo cumbre de la actuación se ha visto deslucido a causa de un fallo técnico.

Televisión Española ha aprovechado el encuentro con los medios posterior a la gala para explicar lo sucedido. "Hemos tenido un pequeño problema, se ha ido durante unos segundos la línea", ha señalado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Melody, por su parte, ha querido restarle peso al percance y promete una actuación de altura el sábado.

Tampoco había dudas del pase de J Kbello con VIP. El cantante ha echado el resto con una apuesta que lo fía todo al baile y a los juegos de luces verdes y rosas. Y es que, por momentos, el Palau d'Esports L'Illa se ha vuelto una auténtica discoteca. Un puro "videoclip", como ha expresado después Jesús Cabello.

Desde casa, los espectadores han sido testigos de una de las realizaciones más trabajadas de la edición, con planos que destacan tanto la expresión del concursante como los movimientos de su cuerpo de baile. Además, ha sorprendido su control de voz pese a la coreografía.

Melody, en su actuación en la semifinal 2 del Benidorm Fest 2025. RTVE

Según se desarrollaban las pruebas de la tarde, I'm A Queen ha empezado a sonar con fuerza para colarse en la final. Y así ha sido. Mel Ömana se ha metido en el bolsillo al público del Palau con un vistoso número de baile y ritmos que recuerdan a divas del urbano como Nathy Peluso o Tokischa.

La sorpresa de la noche la ha dado Mawot. Lo cierto es que Roberto Comins no entraba en las quinielas de finalistas y el televoto lo ha corroborado. Ha sido el jurado el que ha inclinado la balanza a su favor. El domingo, tras la final, conoceremos con cuánta puntuación. En cualquier caso, el italo disco de Raggio Di Sole, que el castellonense ha resuelto con gran solvencia en afinación, sonará en la gala del sábado.

Abucheos en plató

Malas noticias para DeTeresa, una de las candidatas más fuertes de esta segunda semifinal. Inés ha volcado toda La Pena sobre las tablas del Palau d'Esports L'Illa, toro mecánico y todos los tópicos de España habidos y por haber incluidos.

La copla techno era una apuesta arriesgada que el jurado no ha premiado, aunque sí el público, que ha determinado que era una de las cuatro mejores propuestas de la noche. Es más, cuando se ha sabido que era Mawot el que superaba esta gala y no ella, se han podido escuchar abucheos en plató.

"Me lo he tomado bien. ¿Tú has visto lo que ha hecho DeTeresa en el escenario? Eso es brutal", ha comentado Comins en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal. También se acaba la aventura para Celine Van Heel, Henry Semler y Carla Frigo.

Así han sido las votaciones

Pasan a la final Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot

JURADO

-Melody

-J Kbello

-Mel Ömana

-Mawot

PÚBLICO

-J Kbello

-DeTeresa

-Melody

-Mel Ömana