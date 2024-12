Mónica Carrillo vive un momento 'tierra, trágame' en directo por una mala jugada de ChatGPT: "Tan fiable no es"

Momento curioso el que se ha vivido esta mañana en la cobertura especial de Antena 3 Noticias con motivo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Tras anunciarse que el Gordo correspondía al número 72480, se supo que se había vendido íntegramente en Logroño (tocando la mitad del premio en un club deportivo en Madrid). De ahí, que Matías Prats y Mónica Carrillo quisieran saber cuántas veces había caído el premio en la capital de La Rioja.

Dado que Logroño no es una ciudad habitual en el premio, Carrillo quiso saber rápidamente cuántas veces el Gordo había caído en la capital riojana. Por ello, consultó en directo a ChatGPT. Sin embargo, la Inteligencia Artificial le jugó una mala pasada a la presentadora. La aplicación le respondía erróneamente que en dos ocasiones, señalando que la de 2024 era la segunda.

“Logroño ha sido agraciada con el Gordo de Navidad en dos ocasiones a lo largo de la historia. No lo digo yo, lo dice ChatGPT”, comunicaba Carrillo. “Antes dimos las cuatro poblaciones en las que no había caído el Gordo y no estaba Logroño”, recordó Matías Prats. “Bueno, cayó en el Sorteo de Navidad de 2024. ¡Ah, claro! Es hoy”, compartía Carrillo.

Una afirmación que provocó carcajadas en el plató. “Tan listo no es ChatGPT”, apostilló Carrillo, dado que la IA provocó un momento divertido, en el que se demostraba que ésta no lo sabe todo. Poco tiempo después, le llegaba a la periodista la información verídica y la comunicó.

Carrillo anunciaba que Logroño ha ganado un total de tres veces el Gordo de Navidad a lo largo de su historia, contando la de este 2024. La primera vez fue en 1851 y la segunda ocurrió en 1961. Con lo cual, ChatGPT no le dio la información correctamente. Eso sí, el lapso entre las tres victorias es más que destacable. 110 años pasaron entre la primera y segunda vez y 63 años entre la segunda y la tercera.

Lo que sí se ve es que Logroño es una ciudad en la que no ha caído mucho el premio mayor de la Lotería de Navidad. En este 2024, el Gordo ha llegado en una hora bastante adecuada, a las 11:27 horas, sólo 2 horas y 15 minutos después de comenzar el sorteo. Cada uno de sus décimos está dotado con un premio de 400.000 euros, lo que supone un total de 4.000.000 por cada serie.