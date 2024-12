Estupor en pleno directo del Sorteo Extraordinario de la Lotería en La 1 por un error al anunciar en los premios

Momento de lo más inaudito el que se ha vivido durante la emisión en directo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Uno de los acontecimientos más esperados del año que ha tenido una polémica en directo, dado que hubo un error a la hora de leer uno de los números premiados. Una de las niñas de San Ildefonso cantó el Gordo cuando éste ya había tocado, causando perplejidad en el Teatro Real de Madrid.

En plena retransmisión de la Lotería, Yadira, la niña que leyó el premio, cantó un Gordo de Navidad. La sorpresa fue grande, dado que este premio ya se había otorgado y fue para el número 72480, que ha tocado prácticamente en todo Logroño. Cuando la compañera de la pequeña anunciaba el número 43226, Yadira anunciaba que el número se llevaba “4.000.000 de euros”.

El shock era grande, dado que el Gordo de Navidad ya se había anunciado. El desconcierto fue máximo, con Blanca Benlloch y Sandra Daviú no dando crédito a lo que acababa de suceder. “¿Cuatro millones de euros otra vez? No puede ser esto, no puede ser. Ha habido un error”, expresaban en RTVE.

“El empleado de las Loterías miró la bola y vio que se trataban de 1.000 euros, pidiéndole a la pequeña que rectificase y anunciase que el número se había llevado solamente mil euros. Las cámaras de TVE pudieron captar la explicación que dio Yadira. “Son 1.000 euros, pero es que un chico me ha dicho que cante esto”, expresaba a modo de justificación.

Un error rápidamente subsanado, dado que Yadira cantó los “1.000 euros” correspondientes. Por supuesto, este incidente desató una serie de comentarios que hablaban de conspiraciones. Rápidamente Loterías y Apuestas del Estado han anunciado que los números de los premios se pueden comprobar y que las bolas que han salido en el sorteo se podrán consultar de manera pública, eliminando así cualquier indicio de duda.

Este incidente, llamado “amago de premio” por parte de Matías Prats en Antena 3 Noticias, donde también se hicieron eco de lo sucedido a través de su cobertura especial. Un error que también fue comentado posteriormente por parte de David Cantero y María Casado en Informativos Telecinco. De la misma manera, se abordó en el

Además de 72480 como número premiado por el Gordo, el 40014 se ha llevado el segundo premio (de 1.250.000 euros). El tercer premio (500.000 euros) ha ido para el 11480. Los cuartos premios (200.000 euros) han sido para el 77768 y el 48020. Los quintos premios (60.000 euros) fueron para los números 37876, 72853, 74778, 45456, 45225, 97345, 75143 y 60622.