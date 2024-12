María Patiño descubre en directo en ‘Ni que fuéramos Shhh’ por qué se extinguieron los dinosaurios: “¿Es ficción?”

En el Sálvame más clásico de Telecinco rara era la tarde en la que un colaborador no aparecía disfrazado, por cualquier excusa. Una noticia de actualidad, el aniversario de la muerte de una celebridad o lo que correspondiese. Algo que no todos recibían con la misma ilusión, dicho sea de paso.

En Ni que fuéramos Shhh, el programa heredero del espíritu de aquel Sálvame, los disfraces están también a la orden del día. Y este martes, en concreto, han querido celebrar el 78 cumpleaños de Steven Spielberg, fijándose en concreto en su película Parque Jurásico.

Con esta percha, María Patiño dio la bienvenida al colaborador Gonzalo Vázquez, quien portaba un traje hinchable de dinosaurio. Y, con humor, fue rebautizado como Gonzalocraptor. Mientras atinaba a sentarse en su sillón, María Patiño lanzó una reflexión: “Nunca entendí porque ha desaparecido esta especie”. Y en su ayuda salió Kiko Hernández: “Por el meteorito”. “¿Y mataron a todos?”, volvía a preguntar la gallega. “Claro”, le aseguraba su compañero.

Ya en su silla, Gonzalo contó que nunca había contado a Steven Spielberg, pero que en su rol de dinosaurio “te diría que él me creó”. David Valldeperas le dio indicaciones al colaborador sobre cómo debía colocarse, y María Patiño se acercó a ver el disfraz de cerca. Gonzalo gruñó a María al tenerla cerca, y ella se asustó: “¡No hagas eso!”, le pidió. “Es como un astronauta”, valoraba Patiño sobre el traje.

Gonzalo tenía el reto de permanecer disfrazado hasta las ocho de la tarde. Y explicó que ya había bebido agua, pues no podría hacerlo con el traje, y que “si tengo que hacer pis, me puse pañales, todo preparado para el show”.

“Un dinosaurio que habla argentino. Me parece tan erótico el argentino, el acento”, deslizaba María Patiño, que insistía: “Me encanta el argentino, y el francés”. Sin embargo, tras ser preguntada por sus compañeros por alguna palabra que le haga especial gracia, detalló que ninguna en concreto.

“Flipo conque no supieras que los dinosaurios se han extinguido por el meteorito”, volvía a decir Kiko Hernández. “Por el meteorito no lo sabía. ¿Eso es verdad o ficción? ¿Por qué no se extinguieron los demás animales?”, preguntaba curiosa Patiño. “Se extinguieron todos y volvió otra vez la vida”, aseguraba Kiko. María pasó a hablar de Bárbara Rey, y para cambiar de tema, Hernández lanzó un dardo: “Pues ella no se extinguió”.