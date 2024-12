Kiko Hernández, sin piedad contra Raphael y su estado de salud: "Allá tú si te mueres en el escenario"

Raphael es noticia. El pasado martes 17 de diciembre, el cantante era ingresado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación de un especial navideño de La Revuelta, formato presentado por David Broncano en TVE.

En las últimas horas se ha conocido que el artista se encuentra "bien" y está siendo sometido a varias pruebas, tal y como confirma su oficina de representación. Por otra parte, según fuentes cercanas al entorno de Raphael ha pasado la noche "en planta, tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos". Además, se confirma que finalmente no sufrió ningún ictus.

De esta manera, los diferentes programas de televisión han querido informar a los espectadores de la última hora sobre el jienense. Y ahora Sonsoles y Ni que fuéramos Shhh han abordado, durante la tarde de este miércoles, el asunto directamente entre sus colaboradores y con expertos médicos.

"En El Hormiguero Raphael ya mostraba que no se encontraba bien, no estaba lúcido", explicaba Isabel Morata, reportera del nuevo 'Sálvame' que se emite en Canal Ten y Canal Quickie. "Puede tener consecuencias gordas. Cada minuto es un peligro que le haya dado esto a 24 horas de lo otro", se apresuraba a indicar Kiko Hernández a lo sucedido.

"No descarto que celebre los próximos conciertos, si tiene esa personalidad tan fuerte", apuntaba María Patiño,sobre la opción de suspender los próximos eventos musicales del artista. "El hecho de que no lo hayan cancelado todavía es porque sabe que la gente le está esperando y que vienen de muchas partes del mundo. Él tiene la intención de continuar", argumentaba Javi de Hoyos.

"Tiene que estar 48 horas en observación. Si él dice que se toma el alta voluntaria, pues allá tu si te quieres morir en el escenario. Vamos, no es recomendable ni es necesario. Esa gente puede esperar..", sentenciaba el colaborador de Ni que Fuéramos Shh. "No creo que sea irresponsable, otra cosa es que no sabemos el diagnóstico", señalaba María Patiño.

"Es absurdo y ridículo. Esa gente que quiere tanto a Raphael podrán esperar una semana o dos semanas para verle cantar. Es que no va a pasar nada. Será mejor que vaya y esté bien. A ver que nos dicen esta tarde", apuntaba Hernández.

Jesús Hellín / Europa Press Así son los accidentes cerebrovasculares como el que pudo sufrir el cantante Raphael en 'La Revuelta': los síntomas

Después de este pequeño debate, Patiño daba paso a una conexión con el doctor Jesús Sánchez Martos, uno de los rostros más populares del extinto Sálvame y que formó parte del programa de Telecinco durante el peor momento de la pandemia del Covid en España.

"Él ha tenido un episodio de confusión mental, es decir, cuando hablo contigo no sé contestarte bien y tengo muchas dudas de lo que te voy a contestar. Es diferente a problemas a articular palabras", explicaba el doctor qué le había sucedido a Raphael.

"En mi opinión, como médico, no debería hacer ningún tipo de concierto, en absoluto. Si fuera su médico le marcaría claramente la baja laboral. A él o a cualquier persona, a la telefonista del SAMUR o a cualquiera de vosotros que estáis en antena", señalaba sin dudar el médico Sánchez Martos.